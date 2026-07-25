Hansi Flick yönetimindeki Barcelona yeni yeteneğini keşfetti: Alex Gonzalez parliyor

Katalan Barcelona kulübü, yeni teknik direktör Hansi Flick yönetiminde sezon öncesi hazırlık sürecine başarılı bir başlangıç yaptı. "Ciutat Esportiva Joan Gamper" tesislerinde oynanan hazırlık maçında takım, "CE Europa"yı 4-1 mağlup etti. Bu karşılaşma sadece skoruyla değil, genç yeteneklerin sergilediği performansla da uzmanların dikkatini çekti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Maçın en parlak kahramanı olan Alex Gonzalez, ikinci yarıda oyuna dahil olarak kısa sürede kendini göstermeyi başardı. Genç kanat oyuncusu bir gol atmasının yanı sıra takım arkadaşına da asist yaptı. Spor yayınından gelen habere göre Flick, bu futbolcunun performansından etkilendi ve onun A takımın İngiltere kampına gitme ihtimalini yüksek değerlendiriyor.

Altyapı ürününün beklenmedik çıkışı

Alex Gonzalez, 2025-2026 sezonunun sonunda genç takımda sergilediği oyunla Hansi Flick'in dikkatini çekmişti. Damm kulübünden transfer edilen futbolcu, nisan ayında Pol Planas'ın takımında ilk maçına çıktı ve çok kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Onun profesyonel düzeydeki gelişimi Katalanlar için beklenmedik bir hediye oldu.

Maçın 48. dakikasında Gonzalez sol kanattan içeri girerek Ibrahima Toumkara için uygun bir pozisyon yarattı ve farkın açılmasına katkıda bulundu. On dakika sonra Toni Fernandez'in pasını gole çevirerek maça son noktayı koydu. Sahadaki disiplini ve hızlı karar vermesi Barcelona teknik heyetinde olumlu bir izlenim bıraktı.

Gençler için büyük fırsat

Şu anda Barcelona kadrosunda Dünya Kupası maçlarında yer alan bir dizi lider futbolcunun eksikliği, altyapı oyuncularına kendilerini gösterme kapısını araladı. Alex Gonzalez'in yanı sıra Alejandro Balde, Fermin Lopez ve Marc Bernal gibi daha deneyimli futbolcular da antrenmanlarda aktif olarak yer alıyor.

Uzmanlara göre Hansi Flick'in gençlere olan güveni kulübün gelecekteki stratejisinde önemli bir rol oynayacak. Alex Gonzalez gibi futbolcuların A takım antrenmanlarına dahil edilmesi, La Masia akademisinin hâlâ dünya futboluna güçlü yetenekler kazandırmaya devam ettiğinin bir kanıtıdır. Artık takım, İngiltere turu sırasında daha ciddi rakiplere karşı güç sınayacak.