Neymar, Santos'a Remo karşısındaki kritik maçta yardımcı olacak

Brezilya'nın Santos kulübü, ülke kupasındaki kritik mücadele öncesinde önemli bir haber aldı. Takımın yıldız forveti Neymar'ın yoğun kişisel programına rağmen Remo'ya karşı deplasman maçında forma giyeceği doğrulandı. ESPN Brasil'in haberine göre futbolcu, maç öncesinde hayır etkinlikleriyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra takıma katılacak. Bu haberi Goal.com haber veriyor.

Brezilya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi belirleyecek bu maç, salı günü Belém'deki Mangueirão Stadyumu'nda oynanacak. İlk karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sonuçlanmıştı. Bu nedenle yaklaşan mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor ve teknik direktör Cuca en güçlü kadrosunu sahaya sürmek zorunda.

Karmaşık lojistik ve kadro kayıpları

Santos kafilesinin büyük bölümünün pazartesi akşamı Belém'e ulaşması planlanırken Neymar, São Paulo'daki yardım müzayedesiyle ilgili işleri nedeniyle maç günü sabahı özel uçakla takıma katılacak. Kulüp yönetimi, kritik mücadelede en önemli golcüsünden yararlanabilmek için tüm lojistik zorlukların üstesinden gelmeyi başardı.

Ancak hücum hattındaki olumlu gelişmelere karşın takımın savunmasında ciddi bir sorun ortaya çıktı. İlk maçın geçen cumartesi oynanan son dakikalarında kas sakatlığı yaşayan as stoper Lucas Veríssimo, rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kulüp, oyuncunun ne zaman sahalara döneceği konusunda henüz kesin bir tarih açıklamadı.

Muhtemel kadro ve sahadaki rekabet

Lucas Veríssimo'nun yokluğu Santos için önemli bir kayıp olsa da teknik heyetin alternatifleri bulunuyor. Uzmanlara göre onun yerine Adonis Frias görev yapacak ve João Ananias ile birlikte savunmanın merkezini oluşturacak. Kaleyi Gabriel Brazão'nun koruması bekleniyor.

Savunma hattında ayrıca Igor Vinícius ya da Gabriel Menino ve Escobar görev yapabilir. Takımın hücumdaki en büyük umudu Neymar ile Gabigol ikilisine bağlanırken, aralarındaki uyumun maçın kaderini belirlemesi bekleniyor. João Schmidt ve Gabriel Menino gibi yedek oyuncular ise teknik direktöre taktik değişiklikler yapma imkânı sunuyor.