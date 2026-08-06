Kapibaralar parlamentoya girip toplantıyı durdurdu

Brezilya’da bölgesel parlamento toplantısı, beklenmedik konuklar nedeniyle kısa süreliğine durduruldu. Fox News’un haberine göre birkaç kapibara, Mato Grosso Eyalet Yasama Meclisi binasına girerek çalışanları şaşkına çevirdi.

Olay, 30 Temmuz’da Cuiabá kentinde meydana geldi. Parlamento çalışanları hayvanları binadan çıkarmaya çalışırken kapibaralar hiçbir endişe göstermeden koridorlarda ve salonlarda dolaştı.

Bildirildiğine göre bu tür olaylar bölge için yeni değil. Parlamento binası, vahşi hayvanların yaşadığı bir parkın yakınında bulunduğundan kapibaralar zaman zaman buraya giriyor.

Neyse ki hayvanlar kimseye zarar vermedi. Kısa süre sonra binadan kendileri çıktı. Kapibaraların parlamentodaki gezintisini gösteren video ise sosyal medyada hızla yayıldı.

Kapibaralar dünyanın en büyük kemirgenlerinden biri olarak kabul edilir. Güney Amerika’da yaşayan bu hayvanlar sakin yapıları ve insanlara karşı uysal davranışlarıyla tanınır. Bu nedenle son yıllarda sosyal medyanın en popüler hayvanlarından biri hâline geldiler.