Kapibaralar parlamentoya girip toplantıyı durdurdu

·367·Dünya
Kapibaralar parlamentoya girip toplantıyı durdurdu

Brezilya’da bölgesel parlamento toplantısı, beklenmedik konuklar nedeniyle kısa süreliğine durduruldu. Fox News’un haberine göre birkaç kapibara, Mato Grosso Eyalet Yasama Meclisi binasına girerek çalışanları şaşkına çevirdi.

Olay, 30 Temmuz’da Cuiabá kentinde meydana geldi. Parlamento çalışanları hayvanları binadan çıkarmaya çalışırken kapibaralar hiçbir endişe göstermeden koridorlarda ve salonlarda dolaştı.

Bildirildiğine göre bu tür olaylar bölge için yeni değil. Parlamento binası, vahşi hayvanların yaşadığı bir parkın yakınında bulunduğundan kapibaralar zaman zaman buraya giriyor.

Neyse ki hayvanlar kimseye zarar vermedi. Kısa süre sonra binadan kendileri çıktı. Kapibaraların parlamentodaki gezintisini gösteren video ise sosyal medyada hızla yayıldı.

Kapibaralar dünyanın en büyük kemirgenlerinden biri olarak kabul edilir. Güney Amerika’da yaşayan bu hayvanlar sakin yapıları ve insanlara karşı uysal davranışlarıyla tanınır. Bu nedenle son yıllarda sosyal medyanın en popüler hayvanlarından biri hâline geldiler.

BrezilyaFox NewsMato GrossoCuiabá
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Orta Doğu'da sansasyon: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan «Müslüman NATO'su»nu kurdu!Orta Doğu'da sansasyon: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan «Müslüman NATO'su»nu kurdu!Bugün, 21:20Dmitriy Kuleba'dan açıklama: Ukraynalılar zor bir döneme hazırlanmalıDmitriy Kuleba'dan açıklama: Ukraynalılar zor bir döneme hazırlanmalıBugün, 21:14Çin'deki trafik kazası şaşkına çevirdi: Otomobil kaya duvarında asılı kaldıÇin'deki trafik kazası şaşkına çevirdi: Otomobil kaya duvarında asılı kaldıBugün, 21:13«BelOMO» ziyareti: Lukaşenko’ya verilen güçlü NATO dürbününün sırları«BelOMO» ziyareti: Lukaşenko’ya verilen güçlü NATO dürbününün sırlarıBugün, 21:0891 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldı91 binden fazla ördekçik Chicago Nehri'ne bırakıldıBugün, 20:52Kimsenin beklemediği gelir kaynağı: Dedikodudan milyonlar kazanıyorKimsenin beklemediği gelir kaynağı: Dedikodudan milyonlar kazanıyorBugün, 20:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Atlantik'te dev beyaz köpekbalığı görüldü, daha büyüğü yaklaşıyor
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Ayaklarıyla resim çizen Fatemeh, uzun yıllardır hayalini kurduğu Ronaldo ile buluştu
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Dünyanın en güzel kelimesi açıklandı
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti
Anaokulu öğretmeninin bu şefkati milyonların kalbini fethetti