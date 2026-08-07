ABD'de açık deniz rüzgâr santrali projelerini iptal etmek için 4 milyar dolar harcandı

ABD yönetimi, ülkedeki büyük açık deniz rüzgâr enerjisi projelerinden birini durdurması karşılığında Alman enerji şirketi RWE'ye 1,2 milyar dolar daha tazminat ödemeyi kabul etti. Heatmap News ve ixbt.com'un haberine göre bu kaynaklar karşılığında Kaliforniya, Louisiana ve New York kıyılarında inşa edilmesi planlanan rüzgâr santrali projeleri tamamen kapatılıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Toplamda ABD yönetimi, bugüne kadar yüklenici şirketleri açık deniz lisanslarından vazgeçmeye ikna etmek için 3,93 milyar dolar harcadı. RWE'nin bu anlaşma kapsamında tahsis edilen paranın 900 milyon dolarını Louisiana'daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat terminalinden küçük bir hisse satın almaya yönlendirmesi planlanıyor.

Geleneksel enerjiye dönüş ve sonuçları

Kalan 300 milyon doların ise ülke genelindeki en yüksek yük taşıyan 15 elektrik santraline güç sağlamak üzere yeni doğal gaz türbinleri satın almak için kullanılması öngörülüyor. Uzmanlar, bu tür santrallerin işletme maliyeti en yüksek ve çevreyi en fazla kirleten tesisler arasında yer aldığına dikkat çekiyor.

Şu anda küresel pazarda yeni türbinlere yönelik talebin yüksek olması nedeniyle 2030'ların başına kadar uzanan bekleme listeleri ve gecikmeler bulunuyor. Bu nedenle, söz konusu gaz türbinlerinin kurulumu ve tam olarak devreye alınacağı tarih şimdilik belirsizliğini koruyor.

RWE stratejisi ve uluslararası pazar

İptal edilen projeler arasında, New York kıyılarında inşa edilmesi planlanan ve 3 gigavatın üzerinde kapasiteye sahip olması beklenen büyük bir rüzgâr santrali de bulunuyordu. Bu durum, ülkenin yeşil enerji sektörü için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.

Buna rağmen RWE, dünyanın diğer bölgelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmayı bırakmadı. Alman şirketi, Birleşik Krallık'ta kısa süre önce düzenlenen bir açık artırmada 6,9 gigavatlık yeni kapasite elde ettiğini açıkladı.