Crystal Palace, Manchester City'nin teklifini reddetti

İngiltere Premier League'in önde gelen takımlarından Manchester City, orta saha hattını güçlendirmek için kararlı adımlar atıyor. Goal.com'un haberine göre “City”, savunma önündeki bölge için Adam Wharton'ı öncelikli aday olarak belirledi ve Crystal Palace'a resmî bir teklif gönderdi. Ancak Londra kulübünün yönetimi bu teklifi kesin bir dille reddederek lider oyuncusunu satma niyetinde olmadığını açıkça duyurdu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Manchester City, yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yenilemeye başladı. Özellikle takımın asıl ön libero oyuncusu Rodri'nin 65,4 milyon sterlin karşılığında Barcelona'ya transfer olmasının ardından teknik direktör ve kulüp yönetimi bu kaybı telafi etmek için harekete geçti. Ayrıca bu transfer döneminde Eliot Anderson'ın takıma katılması ve Nathan Aké, James Trafford ile Tijjani Reijnders konusunda yaşanan gelişmeler de dikkat çekiyor.

Adam Wharton'ın geleceği

22 yaşındaki orta saha oyuncusu Adam Wharton, kısa süre içinde İngiliz futbolunun en parlak yıldızlarından biri hâline geldi. Futbolcu, 2024 yılında Blackburn Rovers'tan 22,5 milyon sterlin karşılığında Selhurst Park'a transfer olmuş ve kulüple 2029 yılına kadar geçerli uzun vadeli bir sözleşme imzalamıştı. Londra ekibindeki istikrarlı ve özgüvenli performansı, yalnızca ülkesinin değil, Avrupa'nın önde gelen büyük kulüplerinin de ilgisini çekiyor.

Wharton'ın kariyerindeki yükseliş hızı oldukça yüksek. Oyuncu şimdiden İngiltere millî takımı formasıyla dört maça çıktı. Bunun yanı sıra Crystal Palace, onun takıma katkısı sayesinde son sezonlarda önemli başarılara imza attı. Nitekim takım 2024-2025 sezonunda FA Cup'ı kazanırken, 2025-2026 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde zafere ulaştı.

Teknik direktörün kararlı tutumu

Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü Pierre Sage, basın toplantısında oyuncunun geleceğine değinerek onun satılmayacağını kesin bir dille vurguladı. Teknik direktöre göre genç yetenek gelecekte Avrupa'nın herhangi bir büyük kulübünde oynayabilecek kapasiteye sahip. Ancak şimdilik gelişimi açısından Londra kulübünde bir sezon daha kalması en doğru karar olacak.

“Şu anda bunun zamanı değil,” diyen Pierre Sage, gazetecilere verdiği röportajda şöyle konuştu: “Bence burada veya Avrupa'nın başka büyük kulüplerinden birinde oynayabilir. Ancak bizimle, yeni ve dinamik bir ortamda bir yıl daha kalması onun yararına olacaktır. Ona hava kadar ihtiyacımız var, bu nedenle bizimle kalacağını düşünüyorum.” Böylece Crystal Palace yönetimi ve teknik heyeti, lider oyuncusunu kadroda tutma konusunda kararlı olduğunu gösterdi.