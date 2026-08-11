UFC 330 tahmini: Aspinall, Garry-Makhachev maçında kimi favori görüyor?

UFC ağır sıklet şampiyonu Tom Aspinall, 16 Ağustos’ta Las Vegas’ta yapılması planlanan UFC 330 turnuvasının ana maçı hakkındaki görüşlerini paylaştı. İngiliz dövüşçü Islam Makhachev’i favori olarak görse de Ian Garry’nin kolay bir rakip olmayacağını özellikle vurguladı.

Aspinall’a göre bu karşılaşmada belirleyici faktör güç veya vuruşlar değil, maçı kimin daha iyi kontrol edebileceği olabilir.

Aspinall, Makhachev’in galibiyetini bekliyor

Ağır sıklet şampiyonuna Makhachev ile Garry arasındaki maçın sonucu sorulduğunda, net bir tahminde bulunmanın kolay olmadığını kabul etti.

“Kazananı kesin olarak tahmin etmek zor. Bence Makhachev puanla kazanır. Bunu, Islam’ın maçı nasıl kontrol edeceğini Ian’dan daha iyi bildiğini düşündüğüm için söylüyorum” dedi Aspinall.

Buna göre İngiliz şampiyon, Makhachev’in erken galibiyetinden ziyade beş raunt boyunca üstünlüğünü koruyarak hakem kararıyla kazanmasını daha olası görüyor.

Aspinall neden Islam’ı favori gösterdi?

Aspinall’ın temel argümanı, Makhachev’in maçı kontrol etme becerisi.

Islam, rakibini yere alarak, avantajlı pozisyon elde ederek ve maçın temposunu kendi istediği şekilde belirleyerek rakibinin güçlü yönlerini sınırlamaya çalışıyor.

Aspinall da tam olarak bu özelliğin Makhachev’e Garry karşısında üstünlük sağlayabileceğini belirtiyor.

Ancak tahminini mutlak gerçek olarak sunmadı.

“Garry sert bir direnç gösterecek”

Aspinall’ın ikinci açıklaması ise maçın heyecanını daha da artırıyor.

“Tahminime yüzde 100 güvenmesem de yarı orta sıklette Garry’nin Islam’a ciddi bir direnç gösterebileceğine inanıyorum” dedi.

Bu değerlendirmede önemli bir nokta var: Aspinall, Makhachev’i favori görse de Garry’nin şansını küçümsemiyor.

Ian, Makhachev’in yere alma girişimlerine karşı koyabilir ve maçı ayakta tutabilirse karşılaşmanın senaryosu tamamen değişebilir.

Makhachev için kontrol, Garry için mesafe önemli olabilir

Stil çatışmasının UFC 330’un ana maçındaki en büyük soru işaretlerinden biri olması bekleniyor.

Makhachev için rakibinin oktagon boyunca serbestçe hareket etmesini engellemek ve güreş unsurlarını kullanmak önemli olabilir. Garry ise bunun aksine mesafeyi korumaya, hareketliliğe ve ayakta vuruşmaya güvenebilir.

Bu nedenle Aspinall’ın da söylediği gibi kazananı önceden mutlak bir güvenle tahmin etmek kolay değil.

Tek bir hata, başarılı bir yere alma ya da beklenmedik net bir vuruş maçın tüm gidişatını değiştirebilir.

Asıl yanıt 16 Ağustos’ta belli olacak

Makhachev ile Garry arasındaki karşılaşmanın 16 Ağustos’ta Las Vegas’ta yapılması planlanıyor.

Aspinall şimdilik Islam’ın deneyimine ve maçı kontrol etme becerisine daha fazla güveniyor. Ancak kendisi de Garry’nin ciddi bir direnç göstereceğini düşünüyor.

Bu nedenle UFC 330’un ana maçı öncesinde temel soru hâlâ yanıtını bekliyor: Makhachev yine kendi stilini rakibine kabul ettirebilecek mi, yoksa Garry onun planını bozmanın yolunu bulacak mı?

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