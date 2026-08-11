Çin'de dolandırıcılar RTX 5080 ekran kartlarını RTX 3060 kartlarıyla değiştirdi

Çin'in Vuhan kentinde, yüksek performanslı oyun bilgisayarlarıyla donatılmış e-spor otellerinden değerli bileşenleri çalan iki kişi yakalandı. ixbt.com'a göre şüpheliler, en yeni güçlü ekran kartlarını daha eski bütçe modelleriyle değiştirmeye dayanan özgün bir suç planı uyguladı. Bunu Ixbt.com bildirdi .

Şüphelilerin, güçlü oyun bilgisayarlarının bulunduğu otel odalarında birkaç kez konakladığı ortaya çıktı. Oyun oynama veya dinlenme bahanesiyle bilgisayar kasalarını açıp modern NVIDIA RTX 5080 ekran kartlarını önceden satın aldıkları daha ucuz RTX 3060 modelleriyle değiştiriyorlardı. İlginç olan şu ki RTX 3060 hâlâ kabul edilebilir düzeyde performans sunduğundan, bu dolandırıcılığı hemen fark etmek zordu.

Suç planının ortaya çıkarılması

Bu yasa dışı faaliyet, otel çalışanlarının dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı. Çalışanlardan biri, iki bilgisayar kasasındaki vidaların çevresinde sökülme izleri fark etti. Bunun üzerine derhal iç soruşturma başlatıldı ve orijinal değerli donanımların kaybolduğu, yerlerine eski modellerin takıldığı belirlendi.

Uzmanlara göre tek bir RTX 5080 ekran kartının fiyatı, komple bir oyun bilgisayarının değerinin yarısından fazlaydı. Bu nedenle her değiştirme, otel yönetimine son derece ciddi maddi zarar verdi. Çalınan ekipmanın toplam değeri yaklaşık 80 bin yuan olarak hesaplandı.

Polis operasyonu ve hukuki sonuçlar

Otel yönetiminin ihbarı üzerine kolluk kuvvetleri hızla arama ve soruşturma çalışmalarına başladı. Şüphelilerin kimliği, otel kayıt bilgileri sayesinde kısa sürede belirlendi. Polis, onları Guangbutun bilgisayar bölgesinde yakaladı.

Sorgu sırasında erkekler suçlarını tamamen itiraf ederek, bu yılın temmuz ayından bu yana Vuhan'daki birkaç e-spor otelinde toplam dört kez aynı suçu işlediklerini söyledi. Her iki şüpheli de şu anda gözaltında ve haklarındaki soruşturma sürüyor.