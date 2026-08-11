Harry Maguire, Manchester United'ı Yeni Sezona Hazırlanmaya Çağırdı

İngiltere'nin Manchester United kulübünde forma giyen stoper Harry Maguire, takımın teknik direktör Michael Carrick yönetimindeki olumlu ivmeyi yeni sezonda da sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Deneyimli futbolcuya göre takımın bir adım ileri gitmek için tüm imkânları bulunuyor ve sezona başarılı bir başlangıç yapmak, ortak hedeflere ulaşmada belirleyici önem taşıyor. Goal.com bildiriyor .

Bilindiği üzere Michael Carrick, bu yılın mayıs ayında 2025-26 sezonunun tamamlanmasının ardından Manchester United'ın kalıcı teknik direktörü olarak resmen göreve getirildi. Uzman çalıştırıcı, ocak ayında takımın başına geçtiğinden bu yana Kırmızı Şeytanlar, İngiltere Premier Lig'de diğer tüm rakiplerinden daha fazla maç kazanırken (12) en çok gol atan takım da oldu (33).

Yeni taktik fikirler ve sezon öncesi hazırlık

Kulübün resmî medya kanallarına göre Harry Maguire, takımın sezon öncesi maçlarındaki performansını değerlendirdi. Manchester United, kamp kapsamında Rosenborg ve Atletico Madrid'i mağlup ederken Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain ile oynadığı karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

33 yaşındaki stoper, Carrick'in göreve gelmesinden bu yana kazanılan puanların takım için temel gösterge olması gerektiğini vurguladı: "Bu ivmeyi sürdürebilirsek harika olur. O göreve geldiğinden beri Premier Lig'de en fazla puanı biz topladık, dolayısıyla bu kez de hedefimiz bu olacak."

Bununla birlikte Maguire, sezon öncesi süreçte yeni taktik yöntemler üzerinde çalışıldığını da ekledi: "Yeni fikirlerimiz ve oynama biçimlerimiz ortaya çıkacak. Hocanın bizden görmek istediği farklı taktikler olacak. Birçok maçta iyi performans gösterdik ancak daha iyi oynayabilirdik. Futbolcular olarak bunun farkındayız."

Fiziksel durum ve bireysel hazırlık

Thomas Tuchel'in Harry Maguire'ı İngiltere Millî Takımı'nın yaz aylarındaki Dünya Kupası kadrosuna almaması, futbolcuya sezon öncesi hazırlık döneminin tamamından geçme fırsatı verdi. Kıştan bu yana Carrick yönetiminde güven veren bir performans sergileyen stoper, Premier Lig'de takım arkadaşları arasında en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu oldu (44).

Maguire, fiziksel durumunun her hafta daha iyiye gittiğini kabul ederken millî takımlarda görev yapan futbolcuların dönüşünü olumlu değerlendirdi. Ona göre sahada 60 dakika oynamak, özgüvenini yeniden kazanması ve ideal formuna ulaşması açısından önemli bir adım oluyor.