Matty Cash: Aston Villa UEFA Süper Kupa’yı kazanmaya hazır

·54·Spor
Matty Cash: Aston Villa UEFA Süper Kupa’yı kazanmaya hazır

Aston Villa savunmacısı Matty Cash, takımının geçen sezonki başarılı performansını taçlandırmak ve PSG’ye karşı UEFA Süper Kupa maçına çıkmak için hazır olduğunu söyledi. Almanya’nın Leipzig kentindeki Red Bull Arena’da oynanacak karşılaşmanın, kulüp için Avrupa sahnesindeki bir sonraki önemli sınav olması bekleniyor. Villa ekibi, Şampiyonlar Ligi’nin sahibi Paris kulübüne karşı oynayacağı maçta tüm gücünü ortaya koymayı hedefliyor. Bu haberi Goal.com bildirdi .

ixbt.com ve kulübün resmi internet sitesinin verdiği bilgilere göre Aston Villa, geçen sezon Freiburg’u 3-0 mağlup ederek Avrupa Ligi’nde şampiyon oldu. Bu sonuç, kulüp tarihinin 44 yıl aradan sonra kazandığı ilk Avrupa kupasıydı. Paris Saint-Germain ise mayıs ayında oynanan finalde Arsenal’i penaltı atışları sonucunda mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı ve yerel ligdeki üstünlüğünü korudu.

Süper Kupa – sezonun ana ödülü

Polonyalı sağ bek Matty Cash’e göre UEFA Süper Kupa, takımın geçen sezon boyunca verdiği büyük emeği ve elde ettiği başarıları taçlandırmak için en iyi fırsat. Cash, teknik direktör Unai Emery’nin bu konuya özel önem verdiğini ve sezon sona ermesine rağmen önlerinde hâlâ kazanılacak önemli bir kupa bulunduğunu vurguladığını söyledi.

Matty Cash, rakibin seviyesine övgüde bulunarak Paris kulübünü günümüzde dünyanın en güçlü takımı olarak nitelendirdi. Ona göre iki ekip daha önce Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşmış ve PSG iki maçın toplamında 5-4 üstünlük sağlamıştı. Buna rağmen Villa oyuncuları, yaklaşan mücadelede rakiplerine dişli bir karşılık vermeye hazır.

Unai Emery kazanan zihniyeti oluşturdu

Unai Emery faktörü ve takımın kazanma ruhu

Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, son yıllarda İngiltere Premier Lig’inde düzenli olarak ilk dört, beş veya altı içinde yer alıyor. Matty Cash, İspanyol teknik adamın kulübe gelişinden bu yana oyunculara kazanmanın ne anlama geldiğini ve bunun için neler gerektiğini derinlemesine aşıladığını özellikle belirtti. Ancak teknik direktör, bundan önce Sevilla ve Villarreal ile Süper Kupa’daki üç girişiminde de mağlubiyet yaşamıştı.

Yaklaşan mücadele Aston Villa için tarihi önem taşıyor; takım, tarihinde ikinci kez UEFA Süper Kupa’da sahaya çıkacak. Sahada oynanacak her dakika ve değerlendirilecek her fırsatın kulübe bir büyük kupa daha kazandırabileceği düşüncesi, futbolcular arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

Aston VillaParis Saint-GermainMatty CashUEFA Süper KupaUnai Emery
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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