Lava, Uygun Fiyatlı ve Dayanıklı Smart 4 Telefonunu Tanıttı

·62·Teknoloji
Lava, Uygun Fiyatlı ve Dayanıklı Smart 4 Telefonunu Tanıttı

Hindistanlı Lava şirketi, günlük basit görevler için tasarlanan uygun fiyatlı Smart 4 akıllı telefonunu resmen tanıttı. ixbt.com verilerine göre yeni cihaz, uluslararası pazardaki fiyatı ve kompakt özelliklerinin yanı sıra, en önemlisi askeri düzeyde koruma standardına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .

Teknik Özellikler ve Performans

Akıllı telefon, daha hafif uygulamalar için optimize edilen Android Go işletim sistemiyle çalışıyor. Donanımın temelini, 1,6 GHz'e kadar hızlarda çalışan sekiz çekirdekli Unisoc SC9863A işlemci ile IMG8322 grafik birimi oluşturuyor. Cihazda 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama bulunuyor.

Kullanıcıların depolama yetersizliği yaşamaması için kapasite, microSD kartlarla 512 GB'a kadar artırılabiliyor. Bu özellikler, cihazın ağır oyunlar için değil; aramalar, mesajlaşma uygulamaları ve günlük basit işler için tasarlandığını gösteriyor.

Ekran ve Tasarım Özellikleri

Model, 960 × 540 piksel çözünürlüğe ve 6,56 inç LCD ekrana sahip. Bu fiyat segmentindeki cihazlarda nadiren görülen bir avantaj olarak ekran, 90 Hz yenileme hızını destekliyor. Bu da görüntü hareketlerinin daha akıcı olmasını sağlıyor.

Bütçe sınıfında bir cihaz olmasına rağmen Lava Smart 4, modern kullanıcıların değer vereceği çeşitli kullanışlı özellikler sunuyor. Bunlar arasında, cihazın yan tarafına yerleştirilen ve sahibinin güvenliğini sağlayan parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.

  • 3,5 mm ses jakı ve FM radyo bulunuyor
  • USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj oluyor
  • Çift SIM kart ve 4G VoLTE ağlarını destekliyor
  • Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ve GPS modülleri bulunuyor

Pil Ömrü ve Dayanıklılık

Cihazın en önemli avantajlarından biri, 5000 mAh kapasiteli bataryası. Bu pil kapasitesi, akıllı telefonun uzun süre şarjını korumasını sağlıyor. Ancak fiyatı düşük tutmak amacıyla şarj gücü 10 W ile sınırlandırılmış.

Ana kamera, LED flaşla birlikte 8 MP çözünürlükte; ön kamera ise 5 MP çözünürlükte fotoğraf çekiyor. Daha da önemlisi cihaz, MIL-STD-810H askeri standardına göre sertifikalandırılmış. Bu da kasasının dış etkilere ve darbelere dayanıklı olduğunu doğruluyor.

Şu anda bu mobil cihaz Hindistan pazarında satışa sunulmuş durumda ve fiyatı yalnızca 90 ABD doları. Bu fiyat, onu en uygun fiyatlı ve dayanıklı seçeneklerden biri hâline getiriyor.

LavaSmartfonAndroid GoUygun Fiyatlı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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