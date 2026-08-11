Frazer Clarke, Itauma-Hrgović süper maçının galibini tahmin etti

2021 Tokyo Olimpiyatları bronz madalyası sahibi, Britanyalı ağır sıklet boksör Frazer Clarke, vatandaşı Moses Itauma (14-0, 12 nakavt) ile Hırvat Filip Hrgović (20-1, 15 nakavt) arasında merakla beklenen karşılaşmayla ilgili tahminlerini paylaştı.

Ağır sıkletin iki ünlü boksörü arasındaki bu önemli mücadele, IBF şampiyonluk kemeri için yapılacak.

«Itauma için kariyerinin en zorlu sınavı ve ring içindeki hız»

Frazer Clarke, yaklaşan mücadelenin her iki boksör için de kolay geçmeyeceğini belirtirken genç ve dinamik Itauma'nın galibiyetine inanmak için nedenleri olduğunu söyledi:

«Bildiğim kadarıyla Filip, Itauma'nın kariyerindeki en zorlu rakip olacak. Ancak Moses'ın kazanacağına inanıyorum. Bu gence büyük saygı duyuyorum; çünkü o sadece harika bir dövüşçü değil, ring dışında da örnek bir insan. Yaklaşan maçta Itauma'nın hızı ve hareketliliği belirleyici bir rol oynayabilir»— dedi Frazer Clarke.

21 Ağustos'taki unvan maçı ve Tokyo Olimpiyatları anıları

Hatırlatmak gerekirse, Moses Itauma ile Filip Hrgović arasındaki ağır sıklet IBF dünya şampiyonluk kemeri için yapılacak ana karşılaşma 21 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Hatırlanacağı üzere bu tahmini yapan Frazer Clarke, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın yarı finalinde Özbekistan'ın efsanevi boksörü, Olimpiyat ve dünya şampiyonu Bahodir Jalolov'a mağlup olarak turnuvayı bronz madalyayla tamamlamıştı.

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