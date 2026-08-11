Frazer Clarke, Itauma-Hrgović süper maçının galibini tahmin etti

·53·Spor
Frazer Clarke, Itauma-Hrgović süper maçının galibini tahmin etti

2021 Tokyo Olimpiyatları bronz madalyası sahibi, Britanyalı ağır sıklet boksör Frazer Clarke, vatandaşı Moses Itauma (14-0, 12 nakavt) ile Hırvat Filip Hrgović (20-1, 15 nakavt) arasında merakla beklenen karşılaşmayla ilgili tahminlerini paylaştı.

Ağır sıkletin iki ünlü boksörü arasındaki bu önemli mücadele, IBF şampiyonluk kemeri için yapılacak.

«Itauma için kariyerinin en zorlu sınavı ve ring içindeki hız»

Frazer Clarke, yaklaşan mücadelenin her iki boksör için de kolay geçmeyeceğini belirtirken genç ve dinamik Itauma'nın galibiyetine inanmak için nedenleri olduğunu söyledi:

«Bildiğim kadarıyla Filip, Itauma'nın kariyerindeki en zorlu rakip olacak. Ancak Moses'ın kazanacağına inanıyorum. Bu gence büyük saygı duyuyorum; çünkü o sadece harika bir dövüşçü değil, ring dışında da örnek bir insan.

Yaklaşan maçta Itauma'nın hızı ve hareketliliği belirleyici bir rol oynayabilir»— dedi Frazer Clarke.

21 Ağustos'taki unvan maçı ve Tokyo Olimpiyatları anıları

Hatırlatmak gerekirse, Moses Itauma ile Filip Hrgović arasındaki ağır sıklet IBF dünya şampiyonluk kemeri için yapılacak ana karşılaşma 21 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Hatırlanacağı üzere bu tahmini yapan Frazer Clarke, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın yarı finalinde Özbekistan'ın efsanevi boksörü, Olimpiyat ve dünya şampiyonu Bahodir Jalolov'a mağlup olarak turnuvayı bronz madalyayla tamamlamıştı.

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

BoksFrazer ClarkeMoses ItaumaFilip HrgovićIBF
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

“Real” ararsa “hayır” diyemezsiniz: Yan Diomande ilk duygularını anlattı“Real” ararsa “hayır” diyemezsiniz: Yan Diomande ilk duygularını anlattıBugün, 22:19Rafael Leão geleceğiyle ilgili söylentilere son noktayı koyduRafael Leão geleceğiyle ilgili söylentilere son noktayı koyduBugün, 22:11Neftçi'de sansasyonel transfer: Kouao Avrupa'yı bırakıp neden Özbekistan'ı seçti?Neftçi'de sansasyonel transfer: Kouao Avrupa'yı bırakıp neden Özbekistan'ı seçti?Bugün, 22:11Paxtakor'dan farklı galibiyet: Al Husayn'ı mağlup etti ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e yükseldi!Paxtakor'dan farklı galibiyet: Al Husayn'ı mağlup etti ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e yükseldi!Bugün, 22:01Cruzeiro forvetinin tanıtımındaki talihsiz an sosyal medyayı salladıCruzeiro forvetinin tanıtımındaki talihsiz an sosyal medyayı salladıBugün, 21:59Jeff Bezos Liverpool Hisselerini Satın AlabilirJeff Bezos Liverpool Hisselerini Satın AlabilirBugün, 21:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)