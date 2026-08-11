Mattia Perin geleceği konusunda kararsız

Torino ekibi Juventus, deneyimli kaleci Mattia Perin ile mevcut sözleşmesini uzatmak için aktif çalışmalar yürütüyor. Ancak futbolcunun kendisi, ilk 11'de daha fazla forma giymek istediği için Torino'dan ayrılma ihtimalini de değerlendiriyor. Goal.com haber veriyor.

JuventusNews24'ün haberine göre kalecinin takımdaki geleceği şu anda ciddi şekilde tartışılıyor. Mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam etse de taraflar, nihai kararı vermek için durumu dikkatle değerlendiriyor.

Kulüp için önemli bir kaynak

“Yaşlı Hanım”ın yönetimi ve teknik heyeti, Mattia Perin'in takım projesindeki rolüne büyük değer veriyor. Perin, hem sahada hem de saha dışında son derece güvenilir bir futbolcu olarak görülüyor.

Deneyimli kaleci, yalnızca kendi mevkisinde üst düzey performans sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda soyunma odasında da lider bir figür olarak öne çıkıyor. Güçlü karakteri, genç futbolcular için doğru bir profesyonel örnek oluşturuyor.

Kişisel hedefler ve belirsizlik

Kulüp yönetimi, Perin'e duyduğu saygının göstergesi olarak ona yeni ve uzun vadeli bir sözleşme teklif etmeyi ciddi şekilde planlıyor. Ancak futbolcunun kişisel hedefleri durumu biraz karmaşıklaştırıyor.

Temel sorun, Mattia Perin'in düzenli olarak forma giymek istemesi. Yedek kulübesinde kalmak istemeyen deneyimli kaleci, kariyerine başka bir takımda devam etme seçeneğini de düşünüyor.

Böylece Juventus önemli futbolcusunu takımda tutmak istese de Perin'in geleceğinin yaklaşan transfer döneminde kritik bir aşamaya girmesi bekleniyor.