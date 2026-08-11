Kadınlar Şampiyonlar Ligi: Devler Eleme Rakiplerini Öğrendi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin 2026/27 sezonunun ana liginin 1. aşamasına geçiş sağlayan üçüncü eleme turu için kura çekildi. Goal.com'un haberine göre kura sonucunda Chelsea, Real Madrid ve PSG dahil Avrupa'nın önde gelen takımları kritik rakiplerini öğrendi. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Elemelerin lig yolunda, ulusal liglerindeki dereceleri sayesinde turnuvaya katılan kulüpler karşı karşıya geliyor. Bu aşamada alınacak sonuçlar takımların sezon içindeki kaderini belirleyeceği için büyük önem taşıyor.

Chelsea ve Real Madrid için zorlu sınavlar

Kura sonucuna göre Chelsea, ana aşamaya yükselmek için İspanya'nın Real Sociedad takımıyla karşılaşacak. İki maçlı eşleşmenin ilk karşılaşması Londra'da oynanacak. Real Sociedad tarihinde ikinci kez bu turnuvada mücadele ediyor ve Liga F'de üçüncü olarak bir fırsat daha yakaladı.

Ancak İspanyol temsilcisini oldukça zorlu bir sınav bekliyor. Chelsea, 2021 finalisti olmasının yanı sıra son dört sezonun üçünde yarı finale ulaşan bir takım. Londra ekibi geçen sezon bazı zorluklar yaşamış olsa da kadrosunu güçlendirmek amacıyla Katie McCabe, Melvine Malard, Giulia Dragoni ve Manaka Matsukubo gibi oyuncuları transfer etti.

Diğer önemli eşleşmeler

Eintracht Frankfurt ile PSG arasındaki eşleşme, eleme turunun en dikkat çekici maçlarından biri oldu. Almanya ligini üçüncü sırada tamamlayan Eintracht Frankfurt, geçen sezon Avrupa kupasında yarı finale kadar yükselmişti. Paris ekibi ise geçen yıl uluslararası arenada başarısız bir performans sergileyerek grup aşamasında yalnızca iki puan toplamıştı.

Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde üç kez çeyrek finalist olan Real Madrid, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. İki kez şampiyon olan Wolfsburg ise geçen sezon Serie A'da ikinci sırayı alan Inter ile mücadele edecek.

Elemelerin şampiyonlar yolunda ise PSV Eindhoven, Brann ve Belçika temsilcisi OH Leuven gibi ulusal lig şampiyonları, ana lig aşamasına yükselmek için mücadele etmeyi sürdürecek.