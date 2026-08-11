Paxtakor Elit Asya Şampiyonlar Ligi yolunda: Ürdün’ün zorlu kulübüne karşı mücadele

·92·Spor
Paxtakor Elit Asya Şampiyonlar Ligi yolunda: Ürdün’ün zorlu kulübüne karşı mücadele

Bugün, 11 Ağustos’ta Taşkent’in Paxtakor kulübü, Asya’da yeni formatıyla düzenlenen Elit Asya Şampiyonlar Ligi elemeleri kapsamında Ürdün temsilcisi Al Husayn ile karşılaşacak.

İki takım arasındaki mücadele öncesinde Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi (ÖzPFL) basın servisi, ekiplerin birbirleriyle ve rakip ülke kulüpleriyle oynadığı maçlardaki performanslarına ilişkin ilginç ve endişe verici istatistikler paylaştı.

Al Husayn — Özbek kulüpleri için zorlu rakip

İstatistiklere bakıldığında, Ürdün’ün Al Husayn ekibi bugüne kadar Özbek kulüplerine karşı oynadığı maçlarda yüzde 100’lük bir başarı yakaladı — 2 maç, 2 galibiyet.

Ürdün kulübü, 2024 yılında Asya Şampiyonlar Ligi 2 (ACL Two) grup aşamasında Karşı’nın Nasaf ekibiyle karşılaştı. Bu eşleşmedeki iki maçta da Al Husayn temsilcileri aynı skorla — 2-1’lik galibiyet elde etti.

Paxtakor’un Ürdün kulüplerine karşı geçmişi

“Aslanlar” bugüne kadar Asya arenasında Ürdün kulüpleriyle yalnızca iki kez karşılaştı:

  • 2002 Asya Şampiyonlar Ligi maçı: Taşkent’te oynanan karşılaşmada Paxtakor, Ürdün’ün Al Wehdat kulübünü farklı bir skorla 3-0 mağlup etti.

  • Rövanş: Deplasmanda oynanan mücadelede ise temsilcimiz 3-1 mağlup oldu.

Böylece Paxtakor’un Ürdün kulüplerine karşı istatistiği 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetten oluşuyor.

Maç saati ve hakem heyeti

Bilgi notu olarak, Paxtakor ile Al Husayn arasındaki Elit Asya Şampiyonlar Ligi eleme turunun kritik karşılaşması bugün, 11 Ağustos’ta Taşkent saatiyle 20.00’de başlayacak.

Bu kritik mücadeleyi Güney Kore’dengelen deneyimli hakem heyeti yönetecek.

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PakhtakorAl HusaynNasafAl Wehdat
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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