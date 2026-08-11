Xiaomi yeni Mijia Portable Electric Shaver Pro tıraş makinesini tanıttı

·76·Teknoloji
Xiaomi yeni Mijia Portable Electric Shaver Pro tıraş makinesini tanıttı

Xiaomi markası taşınabilir cihaz serisini genişleterek yeni Mijia Portable Electric Shaver Pro elektrikli tıraş makinesini tanıttı. ixbt.com'a göre bu kompakt cihaz, uzun pil ömrü, modern metal gövdesi ve gelişmiş özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Konuyla ilgili Ixbt.com bildiriyor .

Yeni ürün şu anda JD.com satış platformunda tüketicilere sunuluyor. Başlangıç fiyatı 349 yuan olsa da devlet sübvansiyonu hesaba katıldığında fiyat 266,98 yuana, yani yaklaşık 40 ABD dolarına düşüyor.

Gadgetın teknik özellikleri ve tasarımı

Mijia Portable Electric Shaver Pro tamamen metal gövdeyle üretiliyor ve mat altın, gümüş ile koyu gri olmak üzere üç şık renk seçeneğiyle sunuluyor. Gövdenin sağlamlığının yanı sıra kullanım kolaylığı da ayrıca dikkat çekiyor.

Cihaz, neme karşı güvenilir koruma sağlayan IPX8 standardıyla donatılmış. Bu özellik, tıraş makinesinin kullanımını ve temizlenmesini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Tıraş sistemi ise çift katmanlı dalgalı kaplama ile paslanmaz çelikten üretilen keskin bıçaklardan oluşuyor.

Kullanım kolaylığı ve yenilikçi sensörler

Xiaomi mühendislerine göre yeni bıçak tasarımı, takılan veya atlanan kılların sayısını azaltıyor. Böylece kullanım süreci daha pürüzsüz ve konforlu hale geliyor.

Cihazın başlıca özelliklerinden biri, yerleşik dokunmatik açma/kapama düğmesi. Bu akıllı sensör, ciltle teması hassas biçimde algılıyor ve cihazın otomatik olarak kontrol edilmesini sağlıyor.

Rekor düzeyde pil ömrü

Bu elektrikli tıraş makinesi, tek bir tam şarjla 60 güne kadar kesintisiz çalışabiliyor. Bu özellik, özellikle sık seyahat eden kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor.

Cihaz ayrıca şarj olurken de çalışmayı (aynı anda şarj ve kullanım) destekliyor. Xiaomi, ana cihazın yanı sıra benzersiz Nebula Purple renkli tıraş makinesi, özel saklama çantası ve şık bir kutudan oluşan Mijia Electric Shaver Grooming Gift Set adlı hediye setini de tanıttı.

XiaomiMijiaElektrikli Tıraş MakinesiGadgetlarTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yapay Zekâ Altyapısı İçin Yeni Plastik Kablolar GeliştirildiYapay Zekâ Altyapısı İçin Yeni Plastik Kablolar GeliştirildiBugün, 20:30FlightAware, ABD uçuş tahminleri nedeniyle Kalshi'ye dava açtıFlightAware, ABD uçuş tahminleri nedeniyle Kalshi'ye dava açtıBugün, 20:28Kyoto Fusioneering füzyon santralleri için yeni bir cihaz geliştirmeye başladıKyoto Fusioneering füzyon santralleri için yeni bir cihaz geliştirmeye başladıBugün, 20:28Nissan Fabrikasında Yapay Zekâ Çalışanların Güvenliğini SağlıyorNissan Fabrikasında Yapay Zekâ Çalışanların Güvenliğini SağlıyorBugün, 19:58Progress MS-35 kargo uzay aracı test edildiProgress MS-35 kargo uzay aracı test edildiBugün, 19:28Bumble tanışma uygulaması kadınların ilk mesajı gönderme zorunluluğunu kaldırdıBumble tanışma uygulaması kadınların ilk mesajı gönderme zorunluluğunu kaldırdıBugün, 18:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı