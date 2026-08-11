Xiaomi yeni Mijia Portable Electric Shaver Pro tıraş makinesini tanıttı

Xiaomi markası taşınabilir cihaz serisini genişleterek yeni Mijia Portable Electric Shaver Pro elektrikli tıraş makinesini tanıttı. ixbt.com'a göre bu kompakt cihaz, uzun pil ömrü, modern metal gövdesi ve gelişmiş özellikleriyle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Konuyla ilgili Ixbt.com bildiriyor .

Yeni ürün şu anda JD.com satış platformunda tüketicilere sunuluyor. Başlangıç fiyatı 349 yuan olsa da devlet sübvansiyonu hesaba katıldığında fiyat 266,98 yuana, yani yaklaşık 40 ABD dolarına düşüyor.

Gadgetın teknik özellikleri ve tasarımı

Mijia Portable Electric Shaver Pro tamamen metal gövdeyle üretiliyor ve mat altın, gümüş ile koyu gri olmak üzere üç şık renk seçeneğiyle sunuluyor. Gövdenin sağlamlığının yanı sıra kullanım kolaylığı da ayrıca dikkat çekiyor.

Cihaz, neme karşı güvenilir koruma sağlayan IPX8 standardıyla donatılmış. Bu özellik, tıraş makinesinin kullanımını ve temizlenmesini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Tıraş sistemi ise çift katmanlı dalgalı kaplama ile paslanmaz çelikten üretilen keskin bıçaklardan oluşuyor.

Kullanım kolaylığı ve yenilikçi sensörler

Xiaomi mühendislerine göre yeni bıçak tasarımı, takılan veya atlanan kılların sayısını azaltıyor. Böylece kullanım süreci daha pürüzsüz ve konforlu hale geliyor.

Cihazın başlıca özelliklerinden biri, yerleşik dokunmatik açma/kapama düğmesi. Bu akıllı sensör, ciltle teması hassas biçimde algılıyor ve cihazın otomatik olarak kontrol edilmesini sağlıyor.

Rekor düzeyde pil ömrü

Bu elektrikli tıraş makinesi, tek bir tam şarjla 60 güne kadar kesintisiz çalışabiliyor. Bu özellik, özellikle sık seyahat eden kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor.

Cihaz ayrıca şarj olurken de çalışmayı (aynı anda şarj ve kullanım) destekliyor. Xiaomi, ana cihazın yanı sıra benzersiz Nebula Purple renkli tıraş makinesi, özel saklama çantası ve şık bir kutudan oluşan Mijia Electric Shaver Grooming Gift Set adlı hediye setini de tanıttı.