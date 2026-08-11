Pocta Mail tehlikeli RAR arşivlerinin yayılmasını önledi

·34·Teknoloji
Pocta Mail tehlikeli RAR arşivlerinin yayılmasını önledi

«Pocta Mail» hizmeti, kullanıcı güvenliğine yönelik bir sonraki önemli adımı atarak parola korumalı RAR arşivleri içeren yeni türdeki dolandırıcılık mesajlarının akışını başarıyla engelledi. ixbt.com verilerine göre, son bir ay içinde tespit edilip durdurulan tüm kötü amaçlı mesajların tam %13'ü, arşiv biçimindeki bu tür saldırılardan oluştu. Bunu Ixbt.com bildiriyor .

Saldırganlar bu yöntemde son derece kurnaz teknikler kullanarak kullanıcıları kandırmaya çalışıyor. Özellikle dolandırıcılık mesajları; çeşitli sözleşmeler, imzalanması gereken önemli belgeler ve acil ilgi gerektiren bildirimler de dahil olmak üzere resmi iş yazışmaları olarak maskeleniyor. Mektup metinleri katı bir resmi üslupla hazırlanıyor ve hatta yürürlükteki mevzuata yapılan atıflarla zenginleştiriliyor.

Tehlikeli yöntem ve mevsimsel etkenler

Kötü amaçlı dosyayı açmak için gereken parola doğrudan e-postanın içinde belirtiliyor. Mali raporlama sezonu da bu yöntemin aktif biçimde yayılmasına kısmen katkıda bulunuyor; çünkü bu dönemde genellikle çok sayıda kurumsal ve finansal saldırı gerçekleşiyor. Büyük mesaj trafiği karşısında alıcılar, gönderenlerin e-posta adreslerini ve dosyaların içeriğini her zaman dikkatle kontrol etmiyor.

Basit kimlik avı bağlantılarından farklı olarak bu yöntemde kötü amaçlı yazılım, korumalı bir arşivin içine gizleniyor. Arşivin şifresi çözülüp açıldıktan sonra kötü amaçlı yazılım, kullanıcının cihazına, kişisel veya kurumsal hesaplarına ve gizli verilerine doğrudan erişim elde edebilir.

Güvenlik önlemleri ve öneriler

Uzmanlar, bu tür tehditleri zamanında tespit edip ortadan kaldırmak için modern teknolojilerin gerekli olduğunu belirtiyor. «Pocta Mail» hizmeti, benzer tehditleri ortaya çıkarmak için otuzdan fazla makine öğrenimi (ML) modeli ve gelişmiş antispam filtrelerini aktif olarak kullanıyor.

Bununla birlikte siber güvenlik kurallarına uymak her zaman önemini koruyor. Hizmet yetkilileri, kullanıcıların beklenmedik ek dosyalara karşı dikkatli olmalarını, gönderenin e-posta adresini düzenli olarak kontrol etmelerini ve bilinmeyen kaynaklardan gelen çalıştırılabilir dosyaları açmamalarını kesinlikle tavsiye ediyor.

Pocta MailSiber GüvenlikRAR ArşiviDolandırıcılıkAntispam
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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