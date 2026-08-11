Ronald Araújo Barcelona’dan Liverpool’a Transfer Oldu ve Van Dijk’i Örnek Aldı

·39·Spor
Ronald Araújo Barcelona’dan Liverpool’a Transfer Oldu ve Van Dijk’i Örnek Aldı

Barcelona formasıyla üç kez La Liga şampiyonluğu kazanan ve kısa süre önce kaptan olarak atanan Ronald Araújo, kariyerini İngiltere Premier League’inde sürdürecek. Savunmacı, Merseyside kulübüne katılarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı ve takımın deneyimli oyuncusu Virgil van Dijk’in en büyük ilham kaynaklarından biri olduğunu özellikle vurguladı. Bu konu hakkında Goal.com haber bildiriyor.

Yeni takım ve Virgil van Dijk’in etkisi

Goal.com’un haberine göre, 27 yaşındaki futbolcu Liverpool ile sözleşme imzaladıktan sonra kulübün resmi sitesine röportaj verdi. Yeni takım arkadaşı hakkında övgü dolu ifadeler kullanan oyuncu, kariyeri boyunca Hollandalı savunmacıya hayranlık duyduğunu gizlemedi.

“Hepimiz Virgil’in ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu çok iyi biliyoruz. O, hem takım hem de benim için gerçek bir örnek ve güvenilir bir dayanak. ” — diyor Araújo.

Transfer süreci ve hızlı karar

Savunmacının sözlerine göre transfer süreci çok hızlı ilerledi. Liverpool’un ilgisi netleşince bir saniye bile tereddüt etmeyen oyuncu, hemen olumlu yanıt verdi. Futbolcu, sportif direktör ve teknik direktörle görüştükten sonra bu büyük kulübe gelme fırsatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Transfer çok hızlı gerçekleşti. Bunun için Liverpool yönetimine teşekkür ederim. Buraya gelirken bir saniye bile tereddüt etmedim. ” diye ekledi Uruguaylı futbolcu.

İngiltere Premier League’inde yeni sınavlar

Hızı, hava toplarındaki üstünlüğü ve fiziksel gücüyle öne çıkan Araújo, özelliklerinin İngiliz futbolunun gerekliliklerine çok uygun olduğuna inanıyor. Dünyanın en rekabetçi ligi olarak kabul edilen Premier League’de oynamanın uzun süredir hayalini kurduğunu vurguladı.

Anfield’ın efsanevi atmosferi de kararında önemli bir rol oynadı. Futbolcu, yeni takım arkadaşlarıyla birlikte hem sahada hem de saha dışında deneyim kazanmaya hazır olduğunu belirterek büyük başarılara imza atacaklarına inandığını söyledi.

Ronald AraújoLiverpoolBarcelonaVirgil Van DijkPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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