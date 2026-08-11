Anthropic, Claude için görünmez filigranı kullanıma sundu

·34·Teknoloji
Anthropic, Claude için görünmez filigranı kullanıma sundu

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi ve metin oluşturma yeteneklerinin genişlemesinin yanı sıra telif hakkı ve özgünlük konuları da giderek daha fazla önem kazanıyor. ixbt.com'un aktardığına göre Anthropic, yeni nesil Claude modellerine metin içeriğini ve okunabilirliğini etkilemeyen özel bir “görünmez filigran” uyguladı. Bu yeniliğin yapay zekâ tarafından yazılan içerikleri tespit etme ve gerçek kaynağını belirleme konusunda önemli bir adım olması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak Ixbt.com şunları bildiriyor.

Yeni teknoloji, bu yılın 2 Ağustos'undan sonra kullanıma sunulan tüm Claude modellerinde hemen etkinleştirildi. Geliştiriciler ayrıca bu işaretleme sistemini önceki eski modellere de eklemek için yoğun şekilde çalışıyor. Önemli olan nokta, bu işaretin yalnızca doğrudan platformda değil, bulut sağlayıcıları aracılığıyla oluşturulan tüm metinlere de otomatik olarak uygulanmasıdır.

Eğitim ve yayıncılık alanları için yeni olanak

Anthropic, bu adımı Avrupa Birliği'nin yapay zekâ yasası (EU AI Act) kapsamındaki şeffaflık yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla attığını belirtiyor. Okullar, üniversiteler ve büyük yayınevleri için bu tür bir işaretleme, öğrenciler ile yazarların sunduğu çalışmaların özgünlüğünü kontrol etmede ek bir araç olabilir. Çünkü son dönemde edebiyat dünyasında yapay zekâyla ilgili anlaşmazlıklar artmıştı.

Özellikle bu yılın temmuz ayında tanınmış bir edebiyat ajansı, yazarın muhtemelen yapay zekâ kullandığına ilişkin sorular nedeniyle “Call Me, I'll Hide the Body” romanını desteklemeyi reddetti. Hachette yayınevi de benzer suçlamaların ardından “Shy Girl” korku romanını yayımdan kaldırdı. Her iki durumda da yazarlar metni oluştururken yapay zekâ kullanmadıklarını kesin bir dille ifade etti, ancak güvensizlik ortamı devam etti.

Teknolojinin sınırlamaları ve gelecek planları

Buna rağmen uzmanlar, filigranın metnin kaynağını her zaman yüzde yüz doğrulukla gösteremeyebileceği konusunda uyarıyor. Anthropic'in kabul ettiği üzere metni yoğun biçimde düzenlemek, farklı sözcüklerle yeniden ifade etmek, çevirmek veya Claude çıktısını diğer metinlerle birleştirmek bu işareti ortadan kaldırabilir. Ayrıca tespit edilen filigran, eserin tamamen yapay zekâ tarafından yazıldığını kanıtlamaz; çünkü yalnızca metni düzenleme ya da çeviri sürecinde de ortaya çıkmış olabilir.

Anthropic gelecekte üçüncü taraf kuruluşlara, bu işaretleri okuyucular ve yazılımlar aracılığıyla tespit etmelerini sağlayacak özel araçlar sunmayı planlıyor. Belirtmek gerekir ki Anthropic, piyasada bu tür bir teknolojiyi kullanan ikinci büyük şirket konumunda. Daha önce Google DeepMind, 2024 yılında Gemini modeliyle oluşturulan metin ve videolar için SynthID sistemini kullanıma sunduğunu açıklamıştı.

AnthropicClaudeYapay ZekâTeknolojiGüvenlik
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yapay Zekâ Altyapısı İçin Yeni Plastik Kablolar GeliştirildiYapay Zekâ Altyapısı İçin Yeni Plastik Kablolar GeliştirildiBugün, 20:30FlightAware, ABD uçuş tahminleri nedeniyle Kalshi'ye dava açtıFlightAware, ABD uçuş tahminleri nedeniyle Kalshi'ye dava açtıBugün, 20:28Kyoto Fusioneering füzyon santralleri için yeni bir cihaz geliştirmeye başladıKyoto Fusioneering füzyon santralleri için yeni bir cihaz geliştirmeye başladıBugün, 20:28Nissan Fabrikasında Yapay Zekâ Çalışanların Güvenliğini SağlıyorNissan Fabrikasında Yapay Zekâ Çalışanların Güvenliğini SağlıyorBugün, 19:58Progress MS-35 kargo uzay aracı test edildiProgress MS-35 kargo uzay aracı test edildiBugün, 19:28Bumble tanışma uygulaması kadınların ilk mesajı gönderme zorunluluğunu kaldırdıBumble tanışma uygulaması kadınların ilk mesajı gönderme zorunluluğunu kaldırdıBugün, 18:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Samsung Galaxy S27 Serisi Hakkında İlk Detaylar: Şirket «Yeni Mucize» Üzerinde Çalışıyor
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı
Tesla çocuklar için yeni denge bisikletini tanıttı