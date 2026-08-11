Anthropic, Claude için görünmez filigranı kullanıma sundu

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla gelişmesi ve metin oluşturma yeteneklerinin genişlemesinin yanı sıra telif hakkı ve özgünlük konuları da giderek daha fazla önem kazanıyor. ixbt.com'un aktardığına göre Anthropic, yeni nesil Claude modellerine metin içeriğini ve okunabilirliğini etkilemeyen özel bir “görünmez filigran” uyguladı. Bu yeniliğin yapay zekâ tarafından yazılan içerikleri tespit etme ve gerçek kaynağını belirleme konusunda önemli bir adım olması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak Ixbt.com şunları bildiriyor.

Yeni teknoloji, bu yılın 2 Ağustos'undan sonra kullanıma sunulan tüm Claude modellerinde hemen etkinleştirildi. Geliştiriciler ayrıca bu işaretleme sistemini önceki eski modellere de eklemek için yoğun şekilde çalışıyor. Önemli olan nokta, bu işaretin yalnızca doğrudan platformda değil, bulut sağlayıcıları aracılığıyla oluşturulan tüm metinlere de otomatik olarak uygulanmasıdır.

Eğitim ve yayıncılık alanları için yeni olanak

Anthropic, bu adımı Avrupa Birliği'nin yapay zekâ yasası (EU AI Act) kapsamındaki şeffaflık yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla attığını belirtiyor. Okullar, üniversiteler ve büyük yayınevleri için bu tür bir işaretleme, öğrenciler ile yazarların sunduğu çalışmaların özgünlüğünü kontrol etmede ek bir araç olabilir. Çünkü son dönemde edebiyat dünyasında yapay zekâyla ilgili anlaşmazlıklar artmıştı.

Özellikle bu yılın temmuz ayında tanınmış bir edebiyat ajansı, yazarın muhtemelen yapay zekâ kullandığına ilişkin sorular nedeniyle “Call Me, I'll Hide the Body” romanını desteklemeyi reddetti. Hachette yayınevi de benzer suçlamaların ardından “Shy Girl” korku romanını yayımdan kaldırdı. Her iki durumda da yazarlar metni oluştururken yapay zekâ kullanmadıklarını kesin bir dille ifade etti, ancak güvensizlik ortamı devam etti.

Teknolojinin sınırlamaları ve gelecek planları

Buna rağmen uzmanlar, filigranın metnin kaynağını her zaman yüzde yüz doğrulukla gösteremeyebileceği konusunda uyarıyor. Anthropic'in kabul ettiği üzere metni yoğun biçimde düzenlemek, farklı sözcüklerle yeniden ifade etmek, çevirmek veya Claude çıktısını diğer metinlerle birleştirmek bu işareti ortadan kaldırabilir. Ayrıca tespit edilen filigran, eserin tamamen yapay zekâ tarafından yazıldığını kanıtlamaz; çünkü yalnızca metni düzenleme ya da çeviri sürecinde de ortaya çıkmış olabilir.

Anthropic gelecekte üçüncü taraf kuruluşlara, bu işaretleri okuyucular ve yazılımlar aracılığıyla tespit etmelerini sağlayacak özel araçlar sunmayı planlıyor. Belirtmek gerekir ki Anthropic, piyasada bu tür bir teknolojiyi kullanan ikinci büyük şirket konumunda. Daha önce Google DeepMind, 2024 yılında Gemini modeliyle oluşturulan metin ve videolar için SynthID sistemini kullanıma sunduğunu açıklamıştı.