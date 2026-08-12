Barcelona forveti ağır sakatlık nedeniyle transferini kaçırdı

İspanya şampiyonu Barcelona'nın forveti Roony Bardghji, antrenman sırasında sağ dizindeki çapraz bağlarını yeniden kopardı. GOAL.com'un haberine göre bu ağır sakatlık, 20 yaşındaki İsveçli futbolcunun yaz transfer dönemi kapanmadan başka bir kulübe transfer olma planlarını tamamen suya düşürdü. Bu haberi Goal.com bildirdi .

Pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda ciddi şekilde sakatlanan futbolcunun önümüzdeki günlerde ameliyat olması gerekecek. Tıbbi kontroller, uzun süre sahalardan uzak kalacağını ve yeşil sahalara dönmesinin aylar süreceğini doğruladı. Bu, 2024 yılında Kopenhag forması giydiği dönemde aynı dizinden benzer bir sakatlık yaşayan futbolcunun kariyerindeki ikinci ciddi sakatlık oldu.

Katalan kulübünün teknik direktörü Hansi Flick, futbolcunun gelecek sezon ilk 11'de forma bulmasının zor olacağını açıkça belirterek yeni bir takım aramasını tavsiye etmişti. Bunun ardından taraflar yaz transferi üzerinde aktif şekilde çalışmaya başlamıştı. Transfer öncesi herhangi bir risk almamak amacıyla Bardghji, cumartesi günü Nottingham Forest ve Udinese'ye karşı oynanan hazırlık maçlarının kadrosuna da alınmamıştı.

İngiltere Premier Lig kulüpleri ilgi göstermişti

ESPN'e göre genç kanat oyuncusuyla Avrupa'nın önde gelen liglerinden, İngiltere Premier Lig kulüpleri de dahil olmak üzere, birçok takım ilgileniyordu. Katalan yönetimi transfer görüşmelerini hızlandırmayı planlarken yaşanan bu talihsizlik tüm planları değiştirdi.

Hatırlanacağı üzere Roony Bardghji, geçen yaz yaklaşık 2 milyon avro karşılığında Kopenhag'dan Barcelona'ya transfer olmuştu. İsveçli futbolcu, İspanya'daki ilk sezonunda tüm kulvarlarda 28 maçta forma giyerek 2 gol attı. Ancak maçlarının çoğunda oyuna sonradan dahil oldu.

Kulübün yaz transfer döneminde Anthony Gordon ve Karim Adeyemi gibi hücum oyuncularını kadrosuna katması, Bardghji'nin ilk 11'de düzenli oynama şansını daha da azaltacaktı. Bu nedenle teknik heyet, oyuncunun başka bir takımda maç tecrübesi kazanmasını uygun görmüştü ancak beklenmedik sakatlık tüm planları bozdu.