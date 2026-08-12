Enzo Maresca, Erling Haaland kuralı ve Manchester City hakkında konuştu

İngiltere'nin Manchester City takımının yeni teknik direktörü Enzo Maresca, ekibin Norveçli forveti Erling Haaland ile ilgili ilginç bir taktik durumdan bahsetti. Teknik adam, önceki takımlarında uyguladığı katı kurallar ve yıldız futbolcunun sahadaki hareketleri hakkında konuştu. Goal.com haberine göre bildirdi.

Goal.com'un haberine göre 46 yaşındaki İtalyan teknik adam, Pep Guardiola'nın inşa ettiği temel üzerine disiplin ve kontrole dayalı kendi felsefesini kurmaya başladı. Maresca'nın temel taleplerinden biri, maç sırasında sahadaki iletişim ve düzenin sıkı şekilde korunması.

Sahada sıkı disiplin

Teknik direktörün kendine özgü taktik yaklaşımlarından biri, takım gol attığında verilen anlık tepkiyle ilgili. Maresca, maçın en kritik anlarında kaptanlarla doğrudan iletişim kurmayı tercih ediyor.

Enzo Maresca, önceki sezonlarda da aynı yöntemi uyguladığını belirtti: «Leicester ve Chelsea'de çalışırken bir kuralım vardı: Gol attığımızda kaptan, kutlama yapmak için değil, talimat almak için yedek kulübesine gelmeliydi», diyen teknik direktör, duygular yerine taktik değişikliklere öncelik verdiğini açıkladı.

Haaland'la ilgili beklenmedik durum

The New York Times'ın haberine göre bu kural önceki takımlarda başarılı olsa da Manchester City'de durum biraz farklı olabilir. Özellikle takımın golcüsü Erling Haaland'ın kaptanlık görevini üstlenmesi, teknik heyet için küçük bir soruna dönüşebilir.

Maresca bu mizahi durumu şöyle açıkladı: «Bu iyi bir soru. Eğer kaptan gol atarsa kutlama yapabilir. Erling kaptan olursa, aman Tanrım! Bir sorun yaşarız. Hayal edebiliyor musunuz?», diyerek Norveçli futbolcunun sürekli gol atma alışkanlığına gönderme yaptı.

Bu yaklaşım, yeni sezon öncesinde takım içindeki atmosferin ve taktik disiplinin Manchester City için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Enzo Maresca fikirlerini uygulamaya devam ediyor.