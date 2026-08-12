Guinness Rekorlar Kitabı’nda Yeni Sansasyon: Futbolcu Dünya Rekoruna Nasıl Ulaştı?

·80·Spor
Guinness Rekorlar Kitabı’nda Yeni Sansasyon: Futbolcu Dünya Rekoruna Nasıl Ulaştı?

Eşsiz yeteneği ve insan potansiyelinin sınırsızlığını gösteren 24 yaşındaki BAE vatandaşı Hamad Ali Al-Shehhi, spor dünyasını bir kez daha şaşkına çevirdi. Futbolda birçok Guinness Dünya Rekoru’na sahip olan sporcu, bu kez ayak becerilerini basketbol sahasında sınadı ve dünya çapında bir başarıya imza attı.

12 metreden (39,37 fit) kusursuz vuruş

Al-Shehhi, basketbol topunu ayağının topuğuyla (arka kısmıyla) vurarak sepete isabet ettirme konusunda dünyanın en uzun mesafeli rekorunu kırmaya karar verdi.

İnternette geniş yankı bulan rekor videosunda sporcunun üstün becerisi açıkça görülüyor: Basketbol topunu önce ayağıyla havaya kaldırıyor, ardından havadaki topa topuğuyla kusursuz ve güçlü bir vuruş yaparak topu neredeyse 12 metreden (39,37 fit) doğrudan basketbol potasına gönderiyor.

Topuk vuruşundan önceki tarihi rekorlar

Hamad Ali Al-Shehhi için Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek yeni bir şey değil. Daha önce de futbol topunu kontrol etme konusunda birçok etkileyici derece elde etti:

  • 1 dakikada dizle topa vurma: 215 kez;

  • Dizlerinin üzerinde topla 50 metre (164 fit) ilerleme: 10,50 saniye (en hızlı derece);

  • Otururken 1 dakikada dizle topa vurma: 211 kez.

«Motivasyonum futbola duyduğum sonsuz aşk»

Sporcu, Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerine verdiği röportajda bu zaferi ve hedefini büyük bir heyecanla anlattı:

«Yıllar boyunca futbola olan tutkum ve sıkı çalışmalarım sayesinde geliştirdiğim becerilerimi resmen belgelemek ve kutlamak istedim. Futbola duyduğum aşk, en büyük motivasyon kaynağım. Bu başarı ve rekor sayesinde Birleşik Arap Emirlikleri’ni dünya sahnesinde temsil etmekten büyük gurur duyuyorum»— dedi Hamad Ali Al-Shehhi.

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Hamad Ali Al-ShehhiGuinness Dünya RekorlarıBirleşik Arap Emirlikleri
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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