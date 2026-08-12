Almatı'da mucize: 9. kattan düşen kadın bir haftada ayağa kalktı

Almatı Şehri Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün bildirdiğine göre, 9. kattan düşen kadın hastaneye ağır ve çoklu yaralanmalarla getirildi.

Kadında travmatik beyin hasarı, göğüs kafesi yaralanması, çok sayıda kaburga kırığı, pnömotoraks ve hemotoraksın yanı sıra leğen kemikleri, uyluk kemiği ve kol kemiği kırıkları tespit edildi.

Hasta hastaneye getirildiğinde komada ve travmatik şok durumundaydı. Doktorlar durumunu son derece ağır olarak değerlendirdi. Hastaneye ulaştırılmadan önce ambulans görevlileri hastayı entübe ederek şoka karşı tedaviye başladı.

Hastanede kadına acilen gerekli tıbbi müdahale yapıldı. Tedavisine anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları, travmatologlar, beyin cerrahları, cerrahlar, terapistler, kardiyologlar ile psikolog ve psikiyatristler katıldı.

Doktorların belirttiğine göre hastaya birkaç kez ameliyat yapıldı. İlk olarak üst ve alt ekstremitelerindeki yaralanmalar için eş zamanlı ameliyat gerçekleştirildi. İki gün sonra ise leğen kemikleri ameliyat edildi.

En dikkat çekici nokta, hastaneye yatırılmasından yedi gün sonra hastanın yavaş yavaş ayağa kaldırılmaya başlanmasıydı. Üç gün daha geçtikten sonra ise tatmin edici bir durumda hastaneden taburcu edildi.

Kadın bundan böyle ayakta tedavi görecek ve rehabilitasyon sürecinden geçecek.