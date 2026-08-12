ABD ve 38 ülke daha füze fırlatmaları hakkında önceden bildirim yapılmasını talep etti

ABD, Güney Kore, Japonya ve diğer 38 ülke, dünya ülkelerini kıtalararası balistik füzeler, denizaltılardan fırlatılan balistik füzeler ve uzay roketlerinin testleri hakkında önceden bilgilendirmeye çağırdı. Yeni ortak bildiride, özellikle nükleer silaha sahip devletler tarafından bu bildirimlerin fırlatmadan en az 24 saat önce gönderilmesi gerektiği kesin bir şekilde talep edildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un haberine göre bu uluslararası girişim, Çin'in Pasifik Okyanusu'nun açık sularına beklenmedik bir balistik füze fırlatmasının ardından duyuruldu. Resmî belgede Pekin'den doğrudan söz edilmese de, uluslararası toplumda ciddi endişe ve eleştirilere yol açan, tam olarak bu beklenmedik testlerdi.

Güvenlik önlemleri ve şeffaflık

Girişimin yazarlarına göre, nükleer başlık taşıyabilen füzelerin yeterli ön bildirim yapılmadan test edilmesi büyük risk oluşturuyor. Bu durum, test bölgelerinin yakınında bulunan ülkelerin güvenliğini tehdit ederek uluslararası endişeleri artırıyor.

Katılımcı ülkeler, sunulması gereken bilgilerin listesini de belirledi. Buna göre bildirimde şu bilgilerin yer alması gerekiyor:

Fırlatılan balistik füzenin veya uzay roketinin sınıfı

Tahmini fırlatma zaman aralığı

Fırlatma bölgesi ve uçuş rotası

Havacılık ve denizcilik hizmetleri için düşme veya suya iniş bölgelerine ilişkin bilgiler

Son madde, hava ve deniz trafiğinin güvenliğini sağlamak ve beklenmedik olayları önlemek açısından önemli bir rol oynuyor.

Güveni güçlendirme mekanizmaları

Bildiride, düzenli ve şeffaf bilgi paylaşımının ülkelerin askerî programlarını veya operasyonel kabiliyetlerini kısıtlamadığı vurgulandı. Aksine bu uygulama, durumun yanlış değerlendirilmesi riskini azaltarak ülkeler arasındaki karşılıklı güveni güçlendiriyor.

Günümüzde bu görevleri yerine getiren başlıca mekanizmalardan biri, 145 ülkenin üye olduğu Balistik Füzelerin Yayılmasına Karşı Lahey Davranış Kuralları'dır. Girişimin yazarları, ilgili tüm ülkeleri bu uluslararası anlaşmalara katılmaya ve füze fırlatmaları hakkında önceden bildirim yapma prosedürüne uymaya çağırdı.