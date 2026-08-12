Arsenal altyapısından yetişen oyuncusunu rakiplerine teklif etti

·36·Spor
Arsenal altyapısından yetişen oyuncusunu rakiplerine teklif etti

İngiltere Premier Lig'inin transfer piyasasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. The Telegraph'ın haberine göre Arsenal, akademisinden yetişen yetenekli oyuncusu Myles Lewis-Skelly'yi ligdeki başlıca rakipleri Chelsea ve Manchester United'a satmaya hazır olduğunu bildirdi. Londra ekibinin, orta saha hattını güçlendirmek için yaptığı büyük harcamaların ardından mali dengeyi yeniden sağlamak amacıyla böyle bir adım attığı belirtildi. Konuyla ilgili Goal.com haber veriyor.

Transfer piyasasında aracılar üzerinden harekete geçen "Topçular", 19 yaşındaki çok yönlü futbolcu için yaklaşık 45 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli belirledi. Ancak İngiliz futbolunda büyük potansiyele sahip olduğu düşünülen genç oyuncunun teklif edilmesi, büyük kulüplerde beklendiği gibi ilgi uyandırmadı ve her iki taraf da bu transferden vazgeçti.

Chelsea ve Manchester United'ın kararı

Chelsea yönetiminin genç futbolcuyu satın alma fırsatını reddederek kaynaklarını Rayo Vallecano oyuncusu Pép Chavarría'yı kadrosuna katmaya yönlendirmeyi tercih ettiği ortaya çıktı. Manchester United da bu teklifi kesin bir dille reddetti. İngiliz futbolunda nadir görülen bu durum, kulübün en gelecek vadeden genç oyuncularından birini doğrudan rakiplerine teklif etmesi nedeniyle taraftarların ve uzmanların dikkatini çekti.

Oysa teknik direktör Mikel Arteta, geçtiğimiz sezonun sonunda genç savunmacının karakterini ve oyununu övmüştü. İspanyol teknik adam, oyuncunun A takıma uyum sürecinde zorluklar yaşadığını ancak alçakgönüllülüğünü koruyarak antrenmanlarda kendini gösterdiğini özellikle vurgulamıştı.

Futbolcunun gelecek planları

The Athletic'in haberine göre transfer söylentilerine rağmen Myles Lewis-Skelly'nin Arsenal'den ayrılma niyetinde olmadığı ortaya çıktı. 19 yaşındaki akademi mezunu, Mikel Arteta yönetiminde A takımda yer alabilmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Hale End akademisinden yetişen oyuncu kendisi için büyük hedefler belirledi. Daha önce futbol dünyasında kendine özgü bir miras bırakmak ve en büyük sahnelerde tüm kupaları kazanmak istediğini söylemişti. Bununla birlikte her zaman ayakları yere basan, öğrenmeyi bırakmayan biri olarak kalmak istediğini de vurgulamıştı.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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