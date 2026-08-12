Kamçatka'daki kullanıcılar ve aboneler uydu iletişimine geçiriliyor

Rusya'nın Kamçatka Krayı, internet ana hattındaki bakım çalışmaları nedeniyle geçici olarak uydu iletişimi yedeğine geçiriliyor. Ixbt.com'un bildirdiğine göre bu önlem, yarımadayı ana karaya bağlayan tek su altı fiber-optik iletişim hattında ortaya çıkan risk nedeniyle zorunlu hale geldi. Ixbt.com haber veriyor.

Hükümet temsilcileri, günümüzde neredeyse tüm iletişim operatörlerinin kapasitelerini tamamen yedek kanallara yönlendirmeyi başardığını belirtiyor. Bölgedeki tüm kritik altyapı tesislerinin, acil servisler, hastaneler, ATM'ler ve büyük perakende zincirleri dahil olmak üzere normal düzende çalışmaya devam etmesi sağlanıyor.

İletişim ağlarının yeniden yapılandırılması süreci

Kamçatka Krayı Dijital Kalkınma Bakanı Grigori Bondarenko'ya göre bu süreçteki temel görev, tüm yönlendirmeyi uydu kanalına tamamen uyarlamak. Bu karmaşık teknik görevin gerçekleştirilmesi için onlarca uzman görevlendirildi ve öncesinde kapsamlı hazırlık çalışmaları yapıldı.

Ana ağın yedeğe aktarılması süreci 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağlayan gece başladı ve aboneler için kademeli olarak gerçekleştiriliyor. Deniz altı fiber-optik iletişim hattındaki en önemli bakım çalışmalarının 12-15 Ağustos tarihleri arasında sürmesi planlanıyor.

İnternet kısıtlamaları ve hizmetlerin istikrarı

Bakım çalışmaları devam ederken Kamçatka bölgesinde sabit ve mobil internet geçici olarak kullanılamayacak. Buna rağmen sesli mobil iletişim, SMS mesajları, karasal televizyon yayınları ve sabit telefonlar çalışmaya devam edecek.

Ayrıca banka kartlarıyla ödeme yapma işlemleri 12 Ağustos öğle saatlerinden itibaren durduruldu. Uzmanlar, acil bakım çalışmalarının Levashov Burnu yakınlarında kıyının kritik düzeyde aşınması nedeniyle gerekli hale geldiğini ve bunun sonucunda kablonun karaya çıktığı bölümün zarar görme riski oluştuğunu belirtiyor.

Rostelecom uzmanları bölgede kablonun hasarlı bölümünü değiştirecek, kabloyu daha derine gömecek ve iki ek birleştirme manşonu takacak.