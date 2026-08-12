Newcastle United'a Inter orta saha oyuncusu Frattesi önerildi

İngiltere'nin Newcastle United kulübüne, yaklaşan transfer döneminde kadrosunu güçlendirmesi için Inter Milan'ın orta saha oyuncusu Davide Frattesi önerildi. Goal.com'un haberine göre İngiliz kulübünün yönetimi, orta sahadaki boşluğu doldurmak amacıyla bu seçeneği ciddi şekilde değerlendiriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda orta sahayı güçlendirmek, Newcastle United için en öncelikli görevlerden biri. Yönetim, mevcut sezondaki yüksek hedeflere ulaşmak için deneyimli bir futbolcu transfer etmenin belirleyici önem taşıdığına inanıyor. Kulübün scout ekibi transfer piyasasındaki fırsatları dikkatle inceliyor.

Merkezdeki kayıp ve yeni adaylar

“Saksağanlar”, Bruno Guimarães'in ayrılmasının ardından oluşan büyük boşluğu uygun şekilde doldurmak zorunda. Teknik heyet, eski liderin oyun seviyesine ulaşabilecek ve etkisini tam anlamıyla karşılayabilecek bir futbolcu bulmanın takımın istikrarı açısından son derece önemli olduğunu vurguluyor.

Davide Frattesi'nin transfer piyasasında erişilebilir olması, İngiliz kulübünün scouting departmanının dikkatini çekti. Inter orta saha oyuncusunun hizmetleri kısa süre önce Newcastle United'a önerildi. Taraflar şu anda futbolcunun bonservis bedelini ve takımın oyun tarzına uyum sağlayıp sağlayamayacağını değerlendiriyor.

Transfer görüşmeleri ve gelecek planları

Davide Frattesi'nin yanı sıra St James' Park ile anılan başka futbolcuların da bulunduğu öğrenildi. Aleksandar Stanković'in kulübün transfer hedeflerinden biri hâline geldiği ve scout ağının oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği belirtiliyor.

Kulübün teknik direktörü ve sportif direktörleri, sezon boyunca yüksek performansı korumak için ilk 11'de rekabeti artırabilecek genç ve yetenekli oyuncuları kadroya katmak üzere çalışıyor. Henüz resmi bir anlaşmaya varılmamış olsa da transfer görüşmeleri devam ediyor.