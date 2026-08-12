Newcastle United'a Inter orta saha oyuncusu Frattesi önerildi

·6·Spor
Newcastle United'a Inter orta saha oyuncusu Frattesi önerildi

İngiltere'nin Newcastle United kulübüne, yaklaşan transfer döneminde kadrosunu güçlendirmesi için Inter Milan'ın orta saha oyuncusu Davide Frattesi önerildi. Goal.com'un haberine göre İngiliz kulübünün yönetimi, orta sahadaki boşluğu doldurmak amacıyla bu seçeneği ciddi şekilde değerlendiriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Şu anda orta sahayı güçlendirmek, Newcastle United için en öncelikli görevlerden biri. Yönetim, mevcut sezondaki yüksek hedeflere ulaşmak için deneyimli bir futbolcu transfer etmenin belirleyici önem taşıdığına inanıyor. Kulübün scout ekibi transfer piyasasındaki fırsatları dikkatle inceliyor.

Merkezdeki kayıp ve yeni adaylar

“Saksağanlar”, Bruno Guimarães'in ayrılmasının ardından oluşan büyük boşluğu uygun şekilde doldurmak zorunda. Teknik heyet, eski liderin oyun seviyesine ulaşabilecek ve etkisini tam anlamıyla karşılayabilecek bir futbolcu bulmanın takımın istikrarı açısından son derece önemli olduğunu vurguluyor.

Davide Frattesi'nin transfer piyasasında erişilebilir olması, İngiliz kulübünün scouting departmanının dikkatini çekti. Inter orta saha oyuncusunun hizmetleri kısa süre önce Newcastle United'a önerildi. Taraflar şu anda futbolcunun bonservis bedelini ve takımın oyun tarzına uyum sağlayıp sağlayamayacağını değerlendiriyor.

Transfer görüşmeleri ve gelecek planları

Davide Frattesi'nin yanı sıra St James' Park ile anılan başka futbolcuların da bulunduğu öğrenildi. Aleksandar Stanković'in kulübün transfer hedeflerinden biri hâline geldiği ve scout ağının oyuncunun gelişimini yakından takip ettiği belirtiliyor.

Kulübün teknik direktörü ve sportif direktörleri, sezon boyunca yüksek performansı korumak için ilk 11'de rekabeti artırabilecek genç ve yetenekli oyuncuları kadroya katmak üzere çalışıyor. Henüz resmi bir anlaşmaya varılmamış olsa da transfer görüşmeleri devam ediyor.

Newcastle UnitedDavide FrattesiInter MilanPremier Lig TransferleriBruno Guimarães
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Manchester City, Marseille'den Gerónimo Rulli'yi kadrosuna kattıManchester City, Marseille'den Gerónimo Rulli'yi kadrosuna kattıBugün, 16:33Lautaro Martínez transferi: Barcelona ve Inter cephesindeki son durumLautaro Martínez transferi: Barcelona ve Inter cephesindeki son durumBugün, 16:14Lautaro Martínez ve Barcelona: Deco, menajeriyle görüştüLautaro Martínez ve Barcelona: Deco, menajeriyle görüştüBugün, 15:53Kristian Kofane, Arsenal transfer söylentileri ve 100 milyon avroluk fiyat hakkında konuştuKristian Kofane, Arsenal transfer söylentileri ve 100 milyon avroluk fiyat hakkında konuştuBugün, 15:39Napoli, Benoît Badiashile transferine çok yakınNapoli, Benoît Badiashile transferine çok yakınBugün, 15:18Chelsea yaz transfer döneminde bir futbolcuyu daha kadrosuna kattıChelsea yaz transfer döneminde bir futbolcuyu daha kadrosuna kattıBugün, 14:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Messi, Yamal'ı 6 aylıkken yıkadığı fotoğrafa yorum yaptı
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi
Cristiano Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini noktalayacağı tarihi belirledi