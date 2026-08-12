Birleşik Krallık'ta insanlar domuz olmak için 1.200 sterlin mi ödüyor? (video)

Sosyal medyada Birleşik Krallık'ta insanların stresten kurtulmak için iki gün boyunca domuz gibi yaşadığı sıra dışı bir “Pig Spa”ya gittiğini gösteren bir video yayıldı. Videoda katılımcıların özel kıyafetlerle çamura yuvarlandığı, tekneden yemek yediği ve domuz gibi sesler çıkardığı görülüyor.

Videodaki bilgilere göre insanlar bu sıra dışı deneyim için 1.200 sterlin (yaklaşık 1.620 dolar) ödüyor. Sözde amaç, işten, telefondan ve günlük sorumluluklardan uzaklaşarak stresi azaltmak.

Ancak bu haber gerçeği yansıtmıyor. FactCheck kaynakları yayılan videoyu inceleyerek videonun Birleşik Krallık'ın “The B@it” adlı hicivli komedi programı için çekildiğini tespit etti. Videodaki “misafirler” de aslında oyunculardı.

Channel 4 Comedy tarafından 27 Kasım 2022'de yayımlanan video, “Birleşik Krallık'taki ilk “Pig Spa”” tarzında hicivli bir skeç olarak sunuldu.

Bu nedenle Birleşik Krallık'ta insanların gerçekten 1.200 sterlin ödeyerek domuz gibi yaşadığı bir spa işletildiği yönündeki bilgi asılsızdır. Sosyal medyada yayılan video ise mizah ve ironiye dayalı kurgulanmış bir içeriktir.