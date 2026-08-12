Bayern Münih, gizli antrenmanlar için tesisine dev bir koruma duvarı kurdu

·1·Spor
Bayern Münih, gizli antrenmanlar için tesisine dev bir koruma duvarı kurdu

Bild'in haberine göre Bayern Münih, Säbener Straße'deki antrenman tesisinde tam gizlilik sağlamak amacıyla dev ve yüksek teknolojili bir casusluk karşıtı duvarın kurulumuna başladı. Bu radikal önlem, teknik direktör Vincent Kompany'nin yeni sezon öncesinde takımı meraklı gözlerden uzak ve dış müdahale olmadan hazırlayabilmesi için gerekli koşulları oluşturmak amacıyla alındı. Haberi Goal.com bildirdi.

Hafta başında başlayan inşaat çalışmaları sonucunda projenin boyutu çarşamba günü herkes tarafından açıkça görüldü. Bayern Münih dış dünyayla bağlantısını tamamen keserken, A takım antrenmanlarını gizlemek için XXL boyutunda özel bir perde kısmen monte edildi. Şu anda inşa edilen yeni antrenman sahasının çevresinde, yüksekliği 10 metreye ulaşan dev çelik direkler yükseldi.

Modern teknoloji ve Kompany'nin talebi

Bu casusluk karşıtı bariyer sistemi, halat ve makara mekanizmasına dayanıyor. Sistem, gerektiğinde gri renkli büyük gizlilik brandasını anında yukarı kaldırabiliyor. Salı günü kumaş olmadan test edilen sistemin çarşamba günkü aşamasında, ağır yüklere dayanıklı kaplama kalın çelik bir boruya sabitlenerek yerine monte edildi.

Bild'in haberine göre güçlendirilmiş güvenlik önlemlerinin başlıca fikir babası Vincent Kompany. Asya'daki sezon öncesi turundan dönen 40 yaşındaki Belçikalı teknik adam, sportif direktör Christoph Freund ile birlikte inşaat sürecini bizzat inceledi ve çitleri dikkatle kontrol etti.

İngiltere deneyimi ve tarihsel gelenekler

Kompany'nin bu hamlesi, İngiltere Premier Lig'inde hem futbolcu hem de teknik direktör olarak edindiği geniş deneyimle yakından bağlantılı. İngiltere'de üst düzey kulüpler, taraftarlardan, medyadan ve rakip takımların casuslarından tamamen korunan bir ortamda antrenman yapmaya alışkın. Teknik adam da aynı düzeni Almanya'da kurmak istiyor.

Belçikalı teknik adam, Bundesliga şampiyonluğunu geri kazanma mücadelesinde her detayın önemli olduğuna inanıyor. Özellikle duran top organizasyonlarının ve taktik değişikliklerin maç öncesinde sızdırılmamasını sağlamak onun için öncelikli görev. Säbener Straße'de gizli antrenman konsepti yeni olmasa da yeni sistem öncekilerden çok daha gelişmiş.

Hatırlanacağı üzere Pep Guardiola da bir dönem benzer güvenlik önlemleri almış ve sahalardan birinin çevresine Guardiola perdesi adı verilen gri bir perde kurdurmuştu. Ancak o dönemdeki sistem, kuvvetli rüzgâr ve soğuk havalarda sık sık arızalanıyordu. Yeni halatlı sistem ise daha güvenilir ve sahayı neredeyse tüm açılardan kapatabiliyor.

Bayern MünihVincent KompanyBundesligaMünihFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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