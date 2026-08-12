Rusya’nın SJ-100 uçağı için ilk seri üretim PD-8 motorları teslim edildi

Rusya’nın Rostec devlet kuruluşuna bağlı ODK-Saturn şirketi, yeni nesil SJ-100 hava araçları için tasarlanan ilk iki seri üretim PD-8 motorunu müşteriye gönderdi. ixbt.com’un haberine göre bu önemli adım, ülkenin sivil havacılığında ithal ikamesi programının uygulanmasında bir sonraki aşamayı oluşturuyor. Haberi Ixbt.com bildiriyor .

ODK-Saturn Başkanı İlya Konyuhov’un açıklamasına göre söz konusu uçak motorlarının seri üretim süreci şu anda hızla ilerliyor. Uzman, PD-8’in tamamen yerli ham madde ve malzemeler kullanılarak geliştirildiğini ve tasarımında en modern teknolojilerin uygulandığını belirtti.

Yeni malzemeler ve teknolojiler

Motorun tasarım ve üretim aşamalarında Birleşik Motor Üretim Kuruluşu, önde gelen bilimsel enstitüler ve metalurji işletmeleriyle yakın iş birliği yaptı. Bu iş birliği sayesinde son derece zorlu koşullarda çalışan parçalar için yeni malzeme türlerinin geliştirilmesi ve uygulamaya alınması mümkün oldu.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ayın sonunda Birleşik Motor Üretim Kuruluşu’nun, ithal ikamesi kapsamında SJ-100 uçakları için ilk seri üretim PD-8 motorlarının montajına başladığı bildirilmişti. Bugün itibarıyla montaj süreci başarıyla tamamlandı ve hazır ürün müşteriye teslim edildi.

SJ-100 projesinin önemi

SJ-100, 100 yolcu taşımak üzere tasarlanmış, kısa mesafeli seferler için kullanılan modern bir Rus yolcu uçağıdır. Hava aracının güncellenmiş ve geliştirilmiş bu versiyonu, yerli sistemleri ve yüksek verimliliğe sahip yeni güç ünitelerini bir araya getiriyor.

Uzmanlara göre PD-8 motorlarının seri üretimi ve teslimatları, ülkede bağımsız bir havacılık sanayisinin geliştirilmesini ve modern ana hat uçaklarının zamanında hizmete alınmasını sağlayacak. Gelecekte bu alandaki çalışmaların daha da genişletilmesi bekleniyor.