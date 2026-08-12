Flick’in sert kararı: 6 futbolcuyu antrenmanlardan ayırdı

·51·Spor
Flick’in sert kararı: 6 futbolcuyu antrenmanlardan ayırdı

Katalan ekibi Barcelona’nın teknik direktörü Hansi Flick, yaz transfer dönemi ve yeni sezon öncesinde takımda sıkı güvenlik önlemleri alma kararı verdi. Alman teknik adam, kadrodaki 6 futbolcuyu geçici olarak takım antrenmanlarından ayırarak özel programa aldı.

Sakatlık riski ve transfer planları

İspanya’nın saygın Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Flick’in bu kararının arkasında, transfer piyasasındaki planları korumak ve oyuncuların sağlığını riske atmamak amacı yatıyor.

Son dönemde futbol dünyasında genç oyuncuların, özellikle Roony Bardghji gibi yetenekli futbolcuların ağır diz sakatlıkları yaşayarak uzun süre sahalardan uzak kalması ve transfer planlarının bozulması, Flick’i daha temkinli davranmaya yöneltti. Teknik direktör, kulüpten ayrılması beklenen veya başka takımlara kiralanması planlanan futbolcuların beklenmedik şekilde sakatlanmasını kesinlikle istemiyor.

Özel listeye alınan 6 futbolcu

Flick tarafından takım antrenmanlarından ayrılan ve bireysel programla çalışan futbolcuların listesinde şu isimler yer aldı:

  • Marc Casadó

  • Héctor Fort

  • Jofre Torrents

  • Tommy Márques

  • Toni Fernández

  • Guille Fernández

Kulübün transfer stratejisine etkisi

Hansi Flick, bu futbolculardan herhangi birinin sakatlanarak Barcelona’da kalmasından veya piyasa değerlerinin düşmesinden endişe ediyor. Kısıtlayıcı önlemler, Katalan ekibinin finansal fair play kurallarına uyma ve yeni transferler için bütçe açma stratejisinde önemli rol oynuyor.

Katalan kulübünün yönetimi ve teknik heyeti, bu futbolcuların geleceğine ilişkin kesin kararları önümüzdeki günlerde almayı planlıyor.

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BarcelonaHansi FlickMundo DeportivoRooney BardghjiTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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