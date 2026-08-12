Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan teklif: Eldor kariyerine nerede devam edecek?

·73·Spor
Fenerbahçe ve Trabzonspor’dan teklif: Eldor kariyerine nerede devam edecek?

Özbekistan millî takımının kaptanı ve forveti Eldor Shomurodov’un geleceğiyle ilgili transfer söylentileri yeniden alevlendi. Türk basınında yer alan son haberlere göre, Özbek forvetin yaz transfer dönemi kapanmadan Türkiye Süper Lig’ine transfer olma ihtimali önemli ölçüde arttı.

Futbolcuyla şimdiden Türkiye’nin önde gelen kulüpleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

Trabzonsporile prensip anlaşması: 5 milyon avro ve oyuncu takası

Türkiye’nin önde gelen kaynaklarından biri olan karadenizgazete.com.tr sitesinin haberine göre Trabzonspor, forvetin kendisiyle kişisel sözleşme şartları konusunda prensip anlaşmasına vardı. Şu anda kulüpler arasında transfer formülü üzerinde görüşmeler sürüyor.

Habere göre Trabzonspor yönetimi, Shomurodov transferini tamamlamak için Fransız ön libero Batista Mendy’yi takas etmeyi ve buna ek olarak 5 milyon avro nakit ödemeyi teklif etti.

Edinilen bilgilere göre teknik heyet, Eldor’un taktik profilini oldukça yüksek değerlendiriyor:

«Eldor Shomurodov sahada önde baskı yapabilen, güçlü ikili mücadelelere girebilen ve takım oyununa büyük katkı sağlayan nadir bir forvet. Oyun stratejimize tamamen uyuyor».

Türk basını: Oyuncu takası iki tarafı da memnun edecek

Bir diğer spor yayını olan takagazete.com.tr gazetesinin yazarı Birol Sanjak’ın doğruladığı üzere, Trabzonspor’un planı transfer piyasasında geniş yankı buluyor:

  • Shomurodov’un motivasyonu: Futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve düzenli forma şansı bulacağı bir takımda oynamaya hazır.

  • Mali ve taktik açıdan avantaj: Batista Mendy ve 5 milyon avroluk teklifin görüşmelerde önemli bir faktör olması bekleniyor.

Kulüpler henüz bu oyuncu takasıyla ilgili resmî bir açıklama yapmamış olsa da Türkiye’de Shomurodov’un transferinin yaz transfer döneminin en çok ses getiren anlaşmalarından biri olması bekleniyor.

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Eldor ShomurodovFenerbahçeTrabzonsporBeşiktaşBatista Mendy
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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