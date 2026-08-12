Apple'ın İlk Katlanabilir Telefonunun Adı Belli Oldu

Apple'ın tarihindeki ilk katlanabilir akıllı telefonu bu yılın eylül ayında tanıtması bekleniyor. Daha önce cihaz için iPhone Fold adı öne çıkarken, son aylarda iPhone Ultra adı içeriden kaynaklar arasında giderek daha sık anılıyor. Ixbt.com haberine göre.

Bloomberg'in tanınmış analisti ve içeriden bilgi kaynağı Mark Gurman'ın aktardığına göre Apple içinde bu esnek cihazdan gerçekten iPhone Ultra olarak söz ediliyor. Ancak uzman, bu adın cihazın piyasaya çıkacak nihai ticari adı olacağının garanti edilemeyeceğini özellikle vurguladı.

Şirket içindeki gizlilik ve kod adları

Bu temkinli yaklaşım, Apple'ın son derece kapalı politikasıyla açıklanıyor. Şirket çalışanları çoğu zaman doğrudan bu ürünün geliştirme sürecinde yer almıyorlarsa gelecekteki cihazlar hakkında önceden bilgi sahibi olmuyor.

Bunun yanı sıra, şirket içi adlandırmalar yalnızca kullanışlı kod adları olarak da kullanılabilir. Özellikle bu tür adların çok sayıda sızıntının etkisiyle şekillenmesi artık olağan bir durum.

Değişen gayriresmî adlandırmalar

Hatırlatmak gerekirse Apple'ın katlanabilir akıllı telefonu gayriresmî adını birkaç kez değiştirdi. İlk sızan bilgilerde iPhone Fold adı kullanılırken, 2026 baharında tanınmış içeriden bilgi kaynağı Digital Chat Station, cihazın satışa tam olarak iPhone Ultra adıyla çıkacağını açıklamıştı.

Mark Gurman, katlanabilir iPhone'un tanıtımının ve satışlarının geleneksel olarak eylül ayında, iPhone 18 Pro ve Pro Max modelleriyle aynı anda planlandığını doğruladı. Ancak ilk partilerin miktarının sınırlı olabileceği tahmin ediliyor.

Teknik özellikler hakkında neler biliniyor?

Yeni cihaz hakkında şimdiden çok sayıda ayrıntı ortaya çıktı. Başka bir içeriden bilgi kaynağı olan Majin Bu, Apple logosu bulunan bir prototipin canlı fotoğraflarını paylaşarak seri üretimin temmuz ayında başlayacağını bildirmişti.

Beklenen başlıca teknik özellikler arasında yaklaşık 7,7 inçlik bir iç ekran, Face ID teknolojisinden vazgeçilmesi ve güç düğmesine yerleştirilen Touch ID sensörünün geri dönmesi yer alıyor.