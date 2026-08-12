Poirier, Makhachev'in başarısının nedenini açıkladı: «Herkesi alt etti»

MMA dünyasının efsane isimlerinden biri olan Amerikalı Dustin Poirier, UFC şampiyonu Islam Makhachev'in oktagondaki benzersiz ve tarihi başarılarını övdü. "The Diamond" lakaplı dövüşçü, Rus sporcunun üst üste 16 galibiyetlik serisi ve farklı sıkletlerdeki şampiyonlara karşı sergilediği üstünlük karşısında duyduğu hayranlığı gizlemedi.

«En güçlüleri yendi ve divizyonu temizledi»

Dustin Poirier'e göre Makhachev'in galibiyet serisi yalnızca rakamlardan ibaret değil; bu seri, dünyanın en güçlü dövüşçülerine karşı verilen zorlu mücadelelerde şekillendi:

«Islam'ın galibiyet serisindeki en etkileyici nokta, farklı sıkletlerdeki en güçlü rakipleri geride bırakması. Makhachev önce tüy sıkletin en iyi dövüşçüsünü yendi, ardından kendi divizyonunu (hafif sıklet) tamamen temizledi ve üst sıkletlerde de üstünlüğünü göstererek UFC şampiyonluğunu pekiştirdi. Sıklet fark etmeksizin dünyanın en iyi dövüşçüsü (P4P) olmak tam olarak böyle bir şey!» — dedi Amerikalı MMA efsanesi.

UFC 330: Tarihi Rekor ve Ian Garry ile Mücadele

Hatırlatmak gerekirse, Islam Makhachev 16 Ağustos'ta düzenlenecek «UFC 330» turnuvasının ana maçında Ian Garry ile karşılaşmak üzere oktagona çıkacak.

Bu karşılaşma yalnızca şampiyonluk unvanı için değil, UFC tarihindeki en önemli rekorlar açısından da büyük önem taşıyor. Rus dövüşçü bu mücadeleden galip ayrılırsa UFC tarihindeki en uzun ve en etkileyici galibiyet serilerinden birinin sahibi olarak adını altın harflerle tarihe yazdıracak.

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