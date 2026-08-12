Djed Spence, Inter'e transfer olmayı kabul etti ve resmi teklif gönderildi

·35·Spor
Djed Spence, Inter'e transfer olmayı kabul etti ve resmi teklif gönderildi

İngiltere'nin Tottenham kulübünde forma giyen savunma oyuncusu Djed Spence, kariyerini İtalya Serie A'da sürdürmeye çok yakın. Goal.com'un haberine göre 25 yaşındaki İngiliz futbolcu, Milano ekibiyle sözleşme şartları konusunda tam anlaşmaya vardı ve İtalya'ya taşınmayı kabul etti. Bu transfer, Londra kulübündeki kadro değişiklikleri çerçevesinde hem takım hem de oyuncu için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Inter yönetimi, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Tottenham'a resmi teklif sundu. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Nerazzurri, oyuncu için 30 milyon avronun üzerinde bir bedel içeren ilk transfer teklifini yaptı. Bu teklif, Milano ekibinin savunma oyuncusuna duyduğu ciddi ilgiyi ve kadrosunu kaliteli futbolcularla güçlendirme niyetini açıkça ortaya koyuyor.

Tottenham'ın talepleri ve transfer ayrıntıları

Buna rağmen Londra kulübü, oyuncuyu kolayca göndermek istemiyor. Tottenham yönetimi, transfer bedelinin 35 milyon avro artı bonuslar olarak belirlenmesini talep ediyor. Kulüp, futbolcunun İngiltere Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası'ndaki başarılı performansını ve transfer piyasasındaki yüksek değerini dikkate alarak istenen bedelin altına inmeyi düşünmüyor.

Djed Spence daha önce İtalya'nın Genoa kulübünde kiralık olarak forma giydi. Bu nedenle Serie A ortamı onun için yabancı değil ve futbolcu da İtalya liginde kendini bir kez daha kanıtlamak istiyor. Tottenham ise diğer Premier Lig kulüplerinin de ilgisini göz önünde bulundurarak en uygun mali teklifi bekliyor.

Londra kulübündeki rekabet ve değişimler

Spence'in Tottenham'dan ayrılma ihtimali, takımın mevcut transfer dönemindeki hareketliliğiyle de bağlantılı. Savunma hattını güçlendirmek amacıyla Andy Robertson, Marcos Senesi ve Jan Paul van Hecke gibi futbolcular kadroya katıldı. Ayrıca takımın asıl sağ beki Pedro Porro, kulüple yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak geleceğini Tottenham'a bağladı.

Şu anda Andy Robertson, Destiny Udogie ve Pedro Porro gibi futbolcular, ilk 11 mücadelesinde Spence'in önünde bulunuyor. Roberto De Zerbi yönetiminde yeterli forma şansı bulamayan savunma oyuncusu için yurt dışına çıkmak, formunu korumak ve düzenli olarak sahaya çıkmak adına en uygun seçenek olarak görülüyor.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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