Lionel Messi, babasının ölümünün ardından kariyerini sonlandırabileceğini söyledi

Inter Miami ve Arjantin Millî Takımı'nın yıldızı Lionel Messi, babası Jorge Messi'nin ölümünün ardından sportif geleceği hakkında ciddi şekilde düşünmeye başladı ve profesyonel kariyerine devam edip etmeyeceği konusunda şüphe yaşıyor. Goal.com'un haberine göre, 68 yaşında hayatını kaybeden babasının ölümü, futbol dünyasını derinden sarsan etkileyici bir veda mektubuna neden oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Onlarca yıl boyunca oğlunun kariyerine destek olan Jorge Messi, geçen hafta hayatını kaybetti. Sekiz Ballon d'Or sahibi futbolcu, sosyal medya hesabında babasıyla ilgili anılarını paylaşarak babası olmadan futbol oynamayı hayal edemediğini ve motivasyonunu kaybettiğini açıkça itiraf etti.

Babasının anısına ithaf edilen etkileyici mektup

Lionel Messi, uzun ve samimi mektubunda şöyle yazdı: «Sensiz ne yapacağımı, nasıl devam edeceğimi bilmiyorum. Sadece futbol oynadım ve artık bunu eskisi kadar sürdüremeyeceğimden şüpheliyim». Babasının son günlerine kadar yanında olduğunu ve her maçtan sonra onun mesajını beklediğini hatırladı.

Lionel Messi'nin, babasının sağlığı giderek kötüleşmesine rağmen son Dünya Kupası'nda mücadele ettiği ortaya çıktı. Ana hedefi finale yükselerek babasına yeniden seyahat etme ve maçı izleme fırsatı sunmaktı; ancak belirleyici karşılaşmada Arjantin, İspanya'ya 1-0 mağlup oldu.

Jorge Messi'nin futbol tarihindeki yeri

Jorge Messi yalnızca bir baba değil, Lionel'in büyük bir futbolcuya dönüşmesindeki başlıca mimardı. Oğlunun Barcelona'ya transferini sağlayan ve Katalanları genç Lionel'in pahalı hormon tedavisini finanse etmeye ikna eden kişi oydu. Tarihî anlaşmanın başlangıçta sıradan bir kâğıt peçeteye imzalandığı herkesçe biliniyor.

Lionel Messi, babasını yalnızca babası değil, aynı zamanda arkadaşı ve menajeri olarak tanımlayarak tavsiyelerinin her zaman doğru çıktığını vurguladı. Futbolcu mektubunda, «Sen babam, arkadaşım ve temsilcimdin. Her durumda olmam gereken kişiyi bulmamı sağladın ve hiç yanılmadın» diye yazdı.

Şu anda futbolcunun yeşil sahalardaki geleceği belirsizliğini koruyor. Milyonlarca taraftar ve futbol kamuoyu, Lionel Messi'nin bu ağır kaybın üstesinden nasıl geleceğini ve kariyeriyle ilgili bir sonraki kararının ne olacağını yakından takip ediyor.