SpaceX Uzayda Yapay Zeka İçin Starmind Projesini Başlatıyor

Elon Musk liderliğindeki SpaceX, uzayda ultra güçlü yapay zeka merkezleri kurmayı amaçlayan devasa Starmind projesini duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, bu girişim enerji yoğun yapay zeka hesaplamalarını Dünya yörüngesine taşıyarak gelecekte uzay ağı yeteneklerini keskin bir şekilde genişletmeyi amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Starmind projesi, yörüngede bir milyon uydudan oluşan devasa bir ağ oluşturulmasını öngörüyor. Söz konusu cihazlar, yapay zeka alanındaki karmaşık hesaplamaları doğrudan uzayda gerçekleştirmek için entegre veri merkezleriyle donatılacak. Bu ise Dünya'daki enerji kıtlığı ve altyapı kısıtlamalarını aşmayı mümkün kılacak.

Uzaydaki Güç ve Finansal Beklentiler

Proje kapsamında atılan planlara göre şirket, 2027 yılının sonuna kadar uzaya toplam kapasitesi 10 gigawatt olan uydular fırlatmayı planlıyor. Elon Musk'ın belirttiğine göre, bir watt gücün maliyeti 30 ila 50 dolar arasında olursa, bu gösterge yılda 300 milyar ila 500 milyar dolar arasında gelir getirebilir.

Uzmanlara göre, bu ölçekteki finansal ve teknolojik sıçrama SpaceX şirketinin küresel uzay pazarındaki konjonktürünü daha da güçlendirecek. Dünya yörüngesinde veri işleme merkezlerinin konuşlandırılması, geleneksel yer üstü sunucularına binen yükü azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda veri aktarım hızı ve verimliliğini de yeni bir aşamaya taşıyacak.

Kardaşov Ölçeği ve Medeniyet Evrimi

Elon Musk bu projenin önemini açıklarken ünlü fizikçi Nikolay Kardaşov'un bilimsel fikirlerini hatırladı. Sovyet astronom, medeniyetleri enerji tüketim kapasitelerine göre sınıflandırarak, gelişmiş her toplumun kendi gezegeninin, yıldızının veya hatta galaksisinin enerji kaynaklarını mülk edinmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Starmind projesi tam olarak bu felsefi ve bilimsel yaklaşımın pratik bir adımı olarak değerlendiriliyor. Uzay boşluğunda enerjinin geniş ölçekte benimsenmesi ve bunun yapay zeka sistemlerini yönetmekte kullanılması, insanlığı teknolojik gelişmenin yeni bir basamağına yükseltmesi bekleniyor.