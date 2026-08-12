Google Pixel 11 akıllı telefonları tanıtıldı

Google'ın Pixel cihazları son yıllarda donanım açısından önemli değişiklikler geçirmese de büyük ölçüde yapay zekâ özelliklerini sergileyen araçlara dönüştü. ixbt.com'un aktardığına göre, yeni tanıtılan Pixel 11 serisi de önceki modellerinden tasarım ve iç donanım açısından büyük ölçüde farklı değil. Ancak bu yılki cihazlar, arka planda çeşitli görevleri yerine getiren çok daha fazla Gemini özelliğiyle donatıldı. Techcrunch.com bu konu hakkında bilgi veriyor.

Google bu tanıtımla yapay zekâyı daha bağımsız bir ajan seviyesine taşımayı amaçlıyor. ABD'deki kullanıcılar Gemini yardımıyla ürün sipariş edebilecek, taksi çağırabilecek veya kahve siparişi verebilecek. Ayrıca yapay zekâ, kullanıcı adına işletmeleri arayarak masa ayırtabilecek veya randevular planlayabilecek.

Gelişmiş özellikler ve uygulama entegrasyonu

Şirket temsilcilerine göre kullanıcılar istedikleri zaman süreci durdurabilecek veya aramaların dökümlerini yeniden inceleyebilecek. Önümüzdeki haftalarda birçok popüler uygulama Gemini ile birlikte çalışmaya başlayacak. Bunlar arasında Granola, Otter.ai, Wix, OpenBuy, Ticketmaster ve daha birçok hizmet bulunuyor.

Bununla birlikte, geçen yıl sunulan “Magic Cue” özelliği Gemini ile zenginleştirilerek uygulamalar arasında bilgi arama ve akşam yemeği ya da etkinlik önerileri alma imkânı sağlıyor. Mayıs ayında duyurulan Rambler dikte aracı da artık Pixel akıllı telefonlarına eklendi.

Kamera ve günlük kullanımdaki yenilikler

Yeni Pixel serisi, günlük yaşamı kolaylaştıran başka özelliklere de sahip. Cihaz; video, podcast ve sesli mesajları istenen dile çevirebiliyor. Popüler “Circle to Search” özelliği ise doğrudan kameraya entegre edildi.

Magic Capture: yüzlerce kare arasından en iyilerini seçen özellik.

Sesli iletişimi ve işaret dillerini metne dönüştürmek için özel özellikler.

Pro modeller için 120x, standart Pixel 11 için ise 30x'e kadar geliştirilmiş süper yakınlaştırma.

Kullanıcının tercihine göre değişen özel fotoğraf filtreleri.

Google, kameraya bir dizi yapay zekâ özelliği de ekledi. Özellikle “Magic Capture”, kullanıcının düğmeye basmasından çekimi tamamlamasına kadar alınan yüzlerce kare arasından en iyilerini seçiyor. Bu özellik kareleri otomatik olarak kırpıp netleştiriyor ve anında paylaşılmaya hazır hâle getiriyor.