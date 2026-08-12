Google Pixel Watch 5 akıllı saati tanıtıldı

·3·Teknoloji
Google Pixel Watch 5 akıllı saati tanıtıldı

Çarşamba günü düzenlenen geleneksel Made by Google etkinliğinde şirket, yeni Pixel Watch 5 akıllı saatini resmen tanıttı. Fiyatı 399 ABD dolarından başlayan cihaz, yapay zekâ destekli gelişmiş Gemini özellikleri ve kullanıcıların sağlığını sürekli izleyen ileri işlevleriyle öne çıkıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com'a göre yeni cihaz, kullanıcıya ihtiyaç duyduğu anda hızlı ve kişiselleştirilmiş yardım sunmak üzere özel olarak tasarlandı. Saat, özellikle kısa mesajların içeriğine göre uygun eylemleri otomatik olarak öneriyor. Örneğin, yakınlarınızın gönderdiği mesajdaki adresi veya konum adını anında ekranda gösterebiliyor.

Yapay zekâ ve Gemini özellikleri

Cihazda sesli asistan işlevlerini yerine getiren Gemini daha derin bir entegrasyona sahip. Kullanıcılar ellerini kaldırarak doğrudan soru sorabiliyor. Yakındaki öğle yemeği mekânlarını bulmak ve navigasyonu kullanmak gibi istekleri yerine getirmek kolaylaşıyor. Ayrıca internet bağlantısı olmadığında bile Gemini, zamanlayıcıları, alarmları ve antrenmanları sesli olarak kontrol etmeyi sağlıyor.

Saat kadranının alt kısmında uçuş bilgileri, tahmini varış zamanı (ETA) ve diğer hatırlatıcılar gibi önemli güncellemeler dinamik olarak gösteriliyor. Böylece her gün ihtiyaç duyulan bilgilere ek bir işlem yapmadan hızlıca göz atılabiliyor.

Sağlık takibinde yeni aşama

Teknoloji devi, akıllı saatin kalbe aşırı yük binmeden önce kan basıncındaki değişimleri izlemek için sensörler ve makine öğrenimi teknolojilerinden yararlandığını belirtiyor. Bu özellik, 24 saatlik kan basıncı monitörleriyle test edildi ve yarım milyondan fazla kişinin 1 milyar dakikayı aşan verileri temel alınarak geliştirildi.

Cihaza eklenen insülin direncini tespit etme özelliği de metabolik sağlıkta meydana gelen değişimleri analiz ediyor. Sensör modeli; uyku, kalp atış hızı ve fiziksel aktivite verilerini ilişkilendirerek vücuttaki uzun vadeli değişimleri tespit ediyor ve kullanıcılara her ay genel bir rapor sunuyor.

Cihazın acil durumları algılama yetenekleri de geliştirildi:

  • Kandaki oksijen seviyesinin kritik ölçüde düştüğü durumları algılayarak kurtarma hizmetlerine bildirim gönderen sistem
  • Uyku evrelerini izleme doğruluğunun yüzde 15 artması
  • Gece boyunca dikkat dağıtıcı unsurları azaltan özel gece kadranı
  • Uyku döngüsünün en uygun aşamasında uyandıran Smart Wake özelliği
Fiziksel aktiviteyi sevenler için Pixel Watch 5, GPS rotalarını en doğru şekilde takip etme olanağı sunuyor. Önceki nesillere kıyasla iki kat daha hassas çalışan haritalama sistemi, koşu ve antrenman sonuçlarını gerçek duruma mümkün olduğunca yaklaştırıyor.

GooglePixel WatchGeminiAkıllı SaatTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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