«O bir aziz değil, ama...» — Mourinho'dan Vinícius hakkında sert açıklama

Madrid'in Real kulübü, İspanya Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Espanyol'u 2-1 mağlup etti. Ancak maçın ardından Madrid ekibinin teknik direktörü José Mourinho ana odağı takımın kanat oyuncusu Vinícius Júniorüzerinde rakipler ve tribünler tarafından oluşturulan sistematik baskıya çevirdi.

Deneyimli Portekizli teknik adam, Brezilyalı futbolcuya karşı sahada özel bir 'sertlik taktiği' uygulandığını açıkça dile getirdi.

«Biri bitiyor diğeri başlıyor»: Mourinho planı ifşa etti

Basın toplantısında José Mourinho, Vinícius'a karşı oynanan maçlarda yaşanan durumu detaylıca anlattı:

«Birkaç ay önce Vinícius'a rakip olduğum zamanki sözlerimi hatırlatabilirsiniz. Şimdi ise Vini benim oyuncum. O bir aziz değil elbette, ama ona yapılanlar sınırı aştı. İlk dakikadan itibaren aynı manzara tekrarlanıyor: Önce bir futbolcu ona faul yapıyor, sonra diğeri. Eğer biri bunun için sarı kart görürse, sıradaki oyuncu gelip faul yapıyor. Rakip oyuncu değiştirilip oyundan çıkıyor, yerine giren yeni oyuncu da sarı kart görmeden Vinícius'a karşı sert oynamaya başlıyor».

«Zorbalığa karşı bir çağda yaşıyoruz ama...»: Duyguların kontrolü

Mourinho ayrıca Brezilyalı yıldıza provokasyonlara gelmemesi ve duygularını kontrol etmesi çağrısında bulunduğunu vurguladı:

Gol sevincinde dikkat: «Duygularını kontrol etmek zorunda. Ona gol atsa bile sevinç sırasında dikkatli olması gerektiğini söyledim», dedi teknik adam;

Baskı ve provokasyonlar: «Zorbalığa karşı mücadelenin çok konuşulduğu bir çağda yaşıyoruz ama Vini hala rakipler ve taraftarlar tarafından ciddi baskı ve tacize maruz kalıyor. Bizim görevimiz, onu bu tür provokasyonlara zihinsel olarak hazır olmaya ve durumu doğru yönetmeye alıştırmaktır».

Real'in sonraki takvimi

Kralın Kulübü'nün La Liga'daki bir sonraki maç programı:

Ertelenen 1. hafta maçı: Real'in Real Sociedad ile maçı 26 Ağustos tarihine ertelendi;

3. hafta karşılaşması: Madrid ekibi bir sonraki maçını 30 Ağustos günü Málaga kulübüne karşı oynayacak.

En önemli sonuç: Mourinho Vinícius'u aklamadı, savundu

«O bir aziz değil» ifadesi, Mourinho'nun Vinícius'a körü körüne yaklaşmadığını gösteriyor.

Ancak Portekizli teknik adamın asıl itirazı başka bir noktada: Ona göre Vinícius'a karşı sahada yapılan sert oyunlar, sürekli provokasyonlar ve dış baskı normal seviyeyi aşmamalı.

Aynı zamanda Mourinho öğrencisinden net bir talepte bulundu: Duyguları kontrol etmek ve rakiplerin beklediği tepkiyi vermemek.

Sonuç olarak, Espanyol galibiyetinden sonraki en ilginç açıklama sonuç hakkında değil, Real'in yıldız forveti etrafındaki tartışmalar hakkında oldu. Şimdi Vinícius'un sonraki maçlarda Mourinho'nun bu tavsiyelerine nasıl yanıt vereceği daha büyük bir merak konusu.