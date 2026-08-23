Rolando Romero: "100 milyon dolar için kendi babama bile vururum"

·61·Spor
Rolando Romero: "100 milyon dolar için kendi babama bile vururum"

WBA yarı orta sıklet dünya şampiyonu Rolando Romero, Teofimo Lopez ile yapacağı unvan maçı öncesinde sert açıklamalarda bulundu. Ringde dostluğa yer olmadığını vurgulayan şampiyon, maç başladığı anda rakibine karşı tutumunun tamamen değişeceğini belirtti.

Romero ve Lopez ring dışında yakın bir ilişkiye sahipler. Birbirlerini iyi tanıyorlar, kariyerleri boyunca paralel bir gelişim gösterdiler ve hatta sparring antrenmanlarında birlikte yer aldılar.

Ancak şampiyonluk kemerinin ortada olduğu bir maçta, Romero için dostluğun ikinci plana düşeceği kesin.

1. Romero: «Gong çaldığı an dostluğumuzu unuturum»

Romero, maç öncesinde duruşunu açıkça ortaya koydu.

«100 milyon dolar için kendi babama bile vururum. Bunu şu an bile yapardım! Gong çaldığı an dostluğumuzu unuturum», dedi Romero.

Şampiyonun bu sözleri, maça nasıl bir psikolojik durumla hazırlandığını açıkça gösteriyor.

Onun için ringde kişisel ilişkiler değil, WBA şampiyonluk kemeri ilk sırada yer alacak.

2. Romero ve Lopez'i hangi geçmiş birleştiriyor?

Gelecekteki rakiplerin birbirleriyle olan ilişkisi bu maçı daha da ilginç kılıyor.

Romero ve Lopez birbirlerini iyi tanıyorlar. İki boksörün profesyonel kariyerleri de aynı dönemde gelişti.

Sadece aynı spor ortamında faaliyet göstermekle kalmadılar, aynı zamanda sparring antrenmanlarında da birbirlerine rakip oldular.

Bu nedenle her ikisi de ringde karşı tarafta duran boksörün yeteneklerini iyi biliyor.

3. Artık dostluk değil, şampiyonluk için maç

Genellikle ring dışındaki dostluk, maç öncesinde özel bir atmosfer yaratır. Ancak bu sefer durum farklı.

Ortada WBA şampiyonluk kemeri var.

Bilgi

Gösterge

Maç

Rolando Romero — Teofimo Lopez

Kemer

WBA Dünya Şampiyonluğu

Sıklet

Yarı orta sıklet

Yer

Las Vegas, ABD

Maç zamanı

22 Ağustos'u 23 Ağustos'a bağlayan gece

Romero'nun durumu

Mevcut şampiyon

Bu durumda her iki boksör için de galibiyet sadece bir spor sonucu değil, kariyerlerinde önemli bir adım olabilir.

4. Lopez de şampiyonluk için hazır

Teofimo Lopez için bu maç, şampiyonluk kemerini kazanma fırsatıdır.

Romero ile kişisel ilişkileri ne olursa olsun, ringe galibiyet hedefiyle çıkacak.

Bu yüzden maçta iki taraflı bir psikolojik çatışma da gözlemlenebilir: ring dışında dostlar — ring içinde rakipler.

5. En ilginç soru: Dostluk ringde korunacak mı?

Romero'nun açıklamasından sonra maç öncesi ana konulardan biri tam olarak bu olacak.

Şampiyonluk için ringe çıktığında kişisel ilişkileri bir kenara bırakacağını açıkça söyledi.

Lopez ile önceki tanışıklık ve sparringler ise maça ekstra bir entrika katıyor. Çünkü her iki boksör de rakibinin stilini ve yeteneklerini belli ölçüde biliyor.

Ringde dostluk değil, şampiyonluk belirlenecek.

Sonuç

Rolando Romero — Teofimo Lopez maçı sıradan bir unvan mücadelesi değil. Mevcut şampiyon ile onu iyi tanıyan rakibi arasındaki karşılaşmada WBA kemeri ortada olacak.

Romero ise maç başladığı an dostluğu unutmaya hazır olduğunu açıkça belirtti.

Artık tüm sorulara ring cevap verecek: Romero şampiyonluk kemerini koruyacak mı, yoksa Lopez arkadaşı olmasına rağmen ondan şampiyonluğu alacak mı?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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