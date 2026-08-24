Barcelona ile anlaştı: Julian Alvarez kulübünden ayrılmak istiyor

İspanya La Liga'da yaz transfer döneminin son günlerinde beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Atletico Madrid'in merkez forveti Julian Alvarez'in Barcelona ile kişisel şartlarda tamamen anlaştığı, oyuncunun Madrid yönetiminden ayrılmak için izin istediği ve taraftarların ıslıklı protestolarının detaylarını içeren analiz makalesi:

La Liga'da bomba: Julian Alvarez Barcelona ile anlaştı ve Atletico'dan ayrılmayı talep ediyor!

İspanya liginde transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala büyük bir yankı uyandı. Ünlü İtalyan muhabir Nicolo Schira 'nın verdiği özel bilgilere göre, Katalan devi Barcelona, Atletico Madrid'in yıldız forveti Julian Alvarez ile kişisel sözleşmenin tüm maddeleri üzerinde tam anlaşmaya vardı.

26 yaşındaki Arjantinli dünya şampiyonu, Katalan devine katılmaya kararlı ve Madrid kulübü yönetiminden kendisini derhal serbest bırakmalarını talep ediyor.

Atletico'nun direnci ve taraftar öfkesi

Bu olası transfer, Madrid ile Katalonya arasındaki gerilimi daha da artırdı:

Atletico'nun pozisyonu: Madrid ekibi, ana golcüsünü La Liga'daki doğrudan rakiplerinden birine göndermek istemiyor;

Taraftar tepkisi: 23 Ağustos'ta La Liga'nın 2. haftasında Villarreal ile oynanan (2-2) dramatik maçın ardından Alvarez sahayı terk ederken, Atletico taraftarları tarafından yoğun ıslık ve protestolarla karşılanmıştı;

Oyuncunun baskısı: Arjantinli golcü, kulüple ilişkilerinin soğuması nedeniyle transfer konusunda yönetim üzerindeki baskısını artırmaya devam ediyor.

Barcelona'nın hücum hattında büyük değişim

Kulüpler bonservis bedeli konusunda uzlaşmaya varırsa, Julian Alvarez Katalan ekibinde ana merkez forvet rolünü üstlenecek ve Barcelona'nin toplam hücum potansiyelini önemli ölçüde artıracaktır.

Görüşmelerin yaz transfer döneminin son saatlerinde kritik bir aşamaya girmesi bekleniyor.