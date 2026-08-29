Şanghay'da sessizlik: Denise Gomes Çinli yıldızı ilk rauntta nakavt etti

Çin'in Şanghay şehrinde devam eden UFC Fight Night 286 turnuvası, nefes kesen ve sürpriz sonuçlarla devam ediyor. Gecenin yan ana maçında (co-main event), kadınlar strawweight kategorisinin iki güçlü ismi; Brezilyalı Denise Gomes ve ev sahibinin tecrübeli yıldızı Yan Xiaonan oktagonda karşı karşıya geldi.

Kendi seyircisi önünde dövüşen ve sıralamada dördüncü basamakta yer alan Çinli sporcu, bu mücadelenin mutlak favorilerinden biri olarak görülüyordu. Ancak maç, beklenmedik bir şekilde daha ilk rauntta hızla sona erdi.

İlk rauntta yıkıcı darbe: Gomes rakibini devirdi

26 yaşındaki Brezilyalı sporcu, maçın ilk dakikalarından itibaren inisiyatifi ele alarak aktif ve agresif bir stil sergiledi:

Belirleyici nakavt: İlk raundun sonlarına doğru Denise Gomes, rakibinin savunmasındaki boşluğu ustalıkla değerlendirerek son derece güçlü ve isabetli bir vuruş gerçekleştirdi;

Hakem müdahalesi: Ağır darbe sonrası dengesini kaybederek yere yığılan 37 yaşındaki Yan Xiaonan'ı gören hakem, sporcunun sağlığını korumak amacıyla maçı derhal durdurdu ve net bir nakavt (KO) kararı verdi;

Ev sahibi şoku: Yerel taraftarların en büyük umutlarından biri olan Çinli emektarın kendi ülkesindeki bu erken mağlubiyeti, tribünleri sessizliğe gömdü.

Divizyonda yeni güç: 5 maçlık galibiyet serisi

Bu başarı, 26 yaşındaki Denise Gomes'in profesyonel kariyerindeki en büyük zaferlerden biri oldu: