Liu Ce, Şanghay'daki UFC debutunda rakibini 1. rauntta nakavt etti (Video)

Çin'in Şanghay kentindeki SPD Bank Oriental Sports Center arenasında düzenlenen UFC turnuvası, hayranlara bir başka şiddetli ve parlak dövüş sundu. Hafif ağır sıklette eski K-1 kickboks şampiyonu Çinli Liu Ce, organizasyona Dana White's Contender Series aracılığıyla katılan tehlikeli Brezilyalı Levi Rodriguez Jr. ile ilk maçına çıktı.

MMA kariyerinde sadece dört dövüş yapmış olmasına rağmen bu karşılaşmada favori olarak görülen Liu Ce, kendi taraftarları önünde güveni tamamen boşa çıkarmadı ve maçı daha ilk rauntta korkutucu bir bitirişle noktaladı.

Şakak bölgesine isabet eden darbe ve şimşek gibi bir sağ kroşe

Dövüş, ilk saniyelerden itibaren her iki tarafın da tavizsiz ve açık darbe alışverişiyle başladı:

İlk baskı: Maçın başında Levi Rodriguez Jr. oldukça aktif göründü ve birkaç isabetli darbeyle Çinli sporcuyu sarsmayı başardı;

Dönüm noktası — Nakavt: İlk raundun ortalarına doğru Liu Ce, rakibinin açık kalan şakak bölgesine güçlü bir darbe indirerek Rodriguez'in dengesini bozdu ve ağır bir nakavt durumuna düşürdü;

Düşüş ve final noktası: Brezilyalı dövüşçü ayağa kalkıp karşılık vererek durumdan kurtulmaya çalışsa da ayakları dengesini koruyamadı. Kısa süre sonra Liu Ce tarafından atılan güçlü sağ kroşenin ardından Rodriguez doğrudan oktagon zeminine yüzüstü düştü ve hakem maçı derhal durdurarak temiz bir nakavt (KO) kararı verdi.

Kickboks yıldızının MMA'deki parlak geleceği

K-1 şampiyonunun UFC'deki bu güvenli ve sansasyonel başlangıcı, hafif ağır sıklet divizyonuna yeni ve tehlikeli bir nakavtçının girdiğini gösterdi: