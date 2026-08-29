79,25 metre yükseklikte mahsur kalan dağcı telefonunu kullanabildi

ABD'de bir dağcı, dağ yamacında tehlikeli bir durumda mahsur kalmasına rağmen telefonunu kullandığı için sosyal medyada eleştirildi.

Mount Yonah dağının dik yamacında iple tırmanış yaparken ne yukarı ne de aşağı güvenli bir şekilde hareket edemeyen dağcı, yaklaşık 260 fit (79,25 metre) yükseklikte, 20x20 inçlik küçük bir kaya çıkıntısında mahsur kaldı. Yaralanmamıştı.

Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 19:00'dan kısa bir süre sonra meydana geldi. Dağcı 911'i aradı. Acil durum ekipleri, dron yardımıyla onu dağın batı yamacında hızla tespit etti.

Kurtarma görüntülerinde dağcının küçük bir çıkıntıda durduğu görülüyor. İtfaiyeci Will Roper, iple kayadan aşağı inerek ona ulaştı.

Meslektaşlarıyla birlikte dağcıyı güvenli bir şekilde bağlayarak aşağı indirdiler. Operasyon, kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaşmasından 42 dakika sonra tamamlandı.

Olay yerine White County İtfaiye Hizmetleri, acil tıp ekipleri, Acil Durum Yönetimi ve Georgia Doğal Kaynaklar Departmanı personeli sevk edildi. Yetkililer, dronun dağcıyı hızlı bir şekilde bulmada "çok önemli" olduğunu belirtti.

Dağcı yara almadan kurtarılmış olsa da, iple tırmanmayıp kayada mahsur kalması ve küçük çıkıntıda telefonunu kullanması internet kullanıcılarının sert eleştirilerine neden oldu.

Kurtarma operasyonu başka bir olay yaşanmadan sona erdi. White County Kamu Güvenliği, tüm birimlerin ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını takdir etti.

Kurtarma videosu internette paylaşıldıktan sonra kullanıcılar farklı görüşler bildirdi. Bazıları dağcının şanslı olduğunu ve kurtarma ekiplerinin çalışmasını överken, diğerleri onun hareketini "akılsızlık" olarak nitelendirdi.

Bir kullanıcı, dağcının iple değil, sıradan spor ayakkabılar ve sırt çantasıyla tırmanmasına dikkat çekti. Diğerleri ise kurtarma ekiplerinin onu kurtarmak için kendi hayatlarını riske attığını vurguladı.

Bazıları olayı ünlü serbest dağcı Alex Honnold ile kıyaslayarak, "Sen Alex Honnold değilsin" yorumunu yaptı. Bu tür zorlu tırmanışların herkesin yapabileceği bir iş olmadığını belirttiler.