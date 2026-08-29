Trump Ay'daki bir nesneye kendi adını vermeyi planlıyor

Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump coğrafi nesnelere yeni isimler verme konusundaki girişimleriyle de sık sık dikkatleri üzerine çekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Ay'daki nesnelerden birine kendi adını verme fikrini desteklediğini belirtti. Bu konuyu Teksas'taki bir uzay merkezinde uydu üzerindeki nesneleri tartışırken dile getirdi.

“Umarım benim adımla benzer bir şeyi isimlendirirler,” dedi Trump.

Etkinlik sırasında Amerikan başkanı, Artemis II görevi komutanı Amerikalı astronot Reid Wiseman ile de bir araya geldi. Sohbet sırasında Trump, Ay'daki kraterlerden birinin Wiseman'ın kanser nedeniyle hayatını kaybeden eşi Carol onuruna isimlendirildiğini belirtti.

Trump'a göre Ay, insanların hatıralarını ve isimlerini yüzyıllar boyunca koruyabilecek sembolik bir mekandır. Bu nedenle, Ay'daki herhangi bir coğrafi nesneye kendi adının verilmesi teklifini memnuniyetle karşılayacağını ifade etti.

Etkinlik sırasında ABD başkanı bir önemli karara daha imza attı. Ülkede bir uzay akademisi kurulmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Donald Trump'ın coğrafi isimlerle ilgili girişimleri bununla sınırlı değil. Son zamanlarda ABD başkanı, çeşitli nesnelerin yeniden isimlendirilmesi konusunu birkaç kez gündeme getirdi.

Örneğin, daha önce Meksika Körfezi'ni “Amerika Körfezi” olarak adlandırma girişiminde bulunmuştu. Ayrıca Kanada ile ticari ilişkilerdeki gerilim fonunda Ontario Gölü'nü “Amerika Gölü” olarak yeniden isimlendiren bir kararnameyi de imzalamıştı.

Bunun yanı sıra, Trump'ın adı Florida eyaletindeki bir otoyola ve havaalanına da verilmişti. Washington'daki Kennedy Merkezi'nin cephesine adının eklenmesi girişimi ise daha sonra mahkeme kararıyla iptal edilmişti.

Şimdi ise Trump, Ay'daki bir nesnenin kendi adıyla anılabileceği fikrini belirterek, ismini uzayla birleştirme arzusunu açıkça ortaya koydu.