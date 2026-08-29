Şanghay'da büyük sansasyon: Song Yadong, Umar Nurmagomedov'u nakavt etti! (Video)

Çin'in Şanghay şehrinde düzenlenen UFC Fight Night 286 turniri dövüş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Gecenin ana maçında, horoz sıkletin favorisi ve namağlup 30 yaşındaki Rus dövüşçü Umar Nurmagomedov yerel halkın sevgilisi 28 yaşındaki Song Yadong ile karşı karşıya geldi.

Pek çok analistin beklentisinin aksine, bu mücadele erken ve dramatik bir nakavtla sona erdi.

İkinci rauntta şimşek gibi darbeler: Nurmagomedov nasıl devrildi?

Kendi ülkesindeki taraftarların yoğun desteğiyle dövüşen Çinli sporcu, maç boyunca mükemmel bir hazırlık ve taktik sergiledi:

Belirleyici boyun darbesi: İkinci raundun devam ettiği sırada Song Yadong, rakibinin açıkta kalan boyun ve baş bölgesine beklenmedik ve son derece sert bir darbe indirerek Umar'ın dengesini tamamen bozdu;

Seri bitiriş: Dengesini kaybedip yere düşen ve savunmasız kalan Rus sporcunun üzerine Yadong üç isabetli ve sert yumruk daha indirdi;

Hakem kararı: Hakem derhal araya girerek maçı durdurdu ve Song Yadong'un net bir nakavt (KO) ile elde ettiği tarihi zaferi ilan etti.

Abu Dabi'de ertelenen maç ve Şanghay'daki kader

Umar Nurmagomedov için bu turnuva ve rakip aslında planlandığı gibi gitmemişti: