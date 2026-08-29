Bunyodkor'da beklenmedik değişiklik: üç İtalyan ayrıldı

Taşkent'in Bunyodkor kulübünde teknik ekip ile ilgili ciddi bir değişiklik yaşandı. Takımın teknik direktörü İlyos Zeytullayev'e yardımcı olan üç İtalyan uzman kulüpten ayrıldı.

Onların gidişi, takımın sezon boyunca yaşadığı en dikkat çekici değişikliklerden biri oldu. Peki, Bunyodkor'da tam olarak kimler görevini bıraktı ve teknik ekip artık nasıl bir görünüme sahip olacak?

Üç İtalyan uzman ayrıldı

İçeriden bilgi veren Abdulaziz İskandarov'un aktardığına göre, Bunyodkor'da İlyos Zeytullayev'e yardımcı olan şu uzmanlar kulübe veda etti:

Andres Mauro ;

Alessandro Spinolo ;

Marco Nicodemo.

Bu üç isim de İtalyan uzmanlardı ve Zeytullayev'in teknik ekibinde görev yapıyorlardı.

Bunyodkor'da İlyos Zeytullayev'e yardımcı olan üç İtalyan antrenör kulüpten ayrıldı.

Zeytullayev'in ekibinde değişiklik

İlyos Zeytullayev'in Bunyodkor'daki görev süresinde İtalyan uzmanlarla iş birliği önemli unsurlardan biriydi.

Şimdi ise teknik ekip kadrosunda değişiklik bekleniyor. Üç uzmanın aynı anda ayrılması, takımın antrenman süreci ve iç görev dağılımını da etkileyebilir.

Ancak şimdilik kulüpten ayrılma nedenleri resmen açıklanmadı.

Şimdi asıl soru şu: Onların yerini kim alacak?

Bunyodkor için şu an en merak edilen konu; boşalan pozisyonlara yeni uzmanlar mı getirilecek, yoksa mevcut teknik ekip içinde bir görev dağılımı mı yapılacak?

Henüz bu konuda resmi bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle kulüpteki sonraki kararlar özel bir ilgi uyandırıyor.

Bunyodkor'da yeni bir dönem başlayabilir

Üç İtalyan antrenörün ayrılışı basit bir kadro değişikliği mi olacak, yoksa takımın teknik ekibinde daha geniş kapsamlı reformların başlangıcı mı — bu şimdilik bilinmiyor.

Ancak bir şey kesin: Bunyodkor'da İlyos Zeytullayev'in etrafındaki teknik ekip artık eskisi gibi değil.

Kulübün sonraki kararları, bu değişikliklerin gerçek nedenlerini ve takımın sezon planlarını netleştirebilir.