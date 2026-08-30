Real Madrid yeteneği Premier Lig yolunda: Manuel Ángel Fulham'a transfer olmaya çok yakın

·4·Spor
Real Madrid yeteneği Premier Lig yolunda: Manuel Ángel Fulham'a transfer olmaya çok yakın

Real Madrid, akademisinden yetişen oyuncuları İngiltere Premier Lig'e göndermeye devam ediyor. Yetenekli 22 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Manuel Ángel'in kısa süre içinde Londra ekibi Fulham'a katılması bekleniyor.

Saygın Diario AS gazetesinin haberine göre, iki kulüp arasındaki müzakereler son aşamaya geldi ve taraflar transfer anlaşması konusunda büyük ölçüde el sıkıştı.

Real Madrid'in 'klasik' stratejik maddesi ve Arbeloa faktörü

Bu transfer birkaç önemli noktasıyla dikkat çekiyor:

  • Gelecek satıştan yüksek pay: Real Madrid, daha önce İspanya'dan İngiltere'ye giden iki altyapı oyuncusu Gonzalo García ve César Palacios'un transferlerinde olduğu gibi, Manuel Ángel'in de gelecekteki olası satışından elde edilecek gelirin önemli bir kısmını elinde tutacak.

  • Arbeloa faktörü: Genç orta sahanın Londra ekibini seçmesinde teknik direktör faktörü belirleyici rol oynadı. Bir dönem Real Madrid forması giyen ve kulübün altyapısında teknik direktörlük yapan Álvaro Arbeloa, temmuz ayında Fulham'ın başına geçmişti.

Oyuncunun istatistikleri ve piyasa değeri

Manuel Ángel, Madrid devinin sisteminde sergilediği başarılı performansla uzmanların dikkatini çekti:

  • Real Madrid kariyeri: 22 yaşındaki İspanyol futbolcu, ağırlıklı olarak Real Madrid'in rezerv takımı Castilla'da istikrarlı bir şekilde forma giydi ve A takım formasıyla 7 resmi maça çıktı.

  • Transfer bedeli: Saygın Transfermarkt portalı uzmanları, genç orta saha oyuncusunun güncel piyasa değerini 5 milyon Euro olarak tahmin ediyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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