Real Madrid yeteneği Premier Lig yolunda: Manuel Ángel Fulham'a transfer olmaya çok yakın

Gelecek satıştan yüksek pay: Real Madrid, daha önce İspanya'dan İngiltere'ye giden iki altyapı oyuncusu Gonzalo García ve César Palacios'un transferlerinde olduğu gibi, Manuel Ángel'in de gelecekteki olası satışından elde edilecek gelirin önemli bir kısmını elinde tutacak.