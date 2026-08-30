Bir emoji ve bin anlam: Merab, Umar'ın nakavtına tepki gösterdi

·6·Spor
Bir emoji ve bin anlam: Merab, Umar'ın nakavtına tepki gösterdi

Çin'in Şanghay şehrinde gerçekleşen UFC Fight Night 286 turnuvasının ana maçında yerel dövüşçü Song Yadong, beklenmedik bir şekilde Umar Nurmagomedovu 2. rauntta nakavt ederek MMA dünyasını sarstı. Bu sansasyonel zaferin ardından eski UFC şampiyonu ve Nurmagomedov'un ezeli rakibi Merab Dvalishvili olaylara kayıtsız kalmadı.

Gürcü dövüş ustası, bu şok edici nakavtın yer aldığı videonun altına bıraktığı kısa ama çok anlamlı tepkiyle hayranların ve medyanın dikkatini üzerine çekti.

«Gözler» emojisi: Dvalishvili'nin gizemli yorumu

Merab Dvalishvili, nakavt videosunun yorumlar kısmına hiçbir kelime eklemeden sadece «» (açılmış gözler) emojisini bıraktı:

  • Entrika ve ironi: Hayranlar bu tepkiyi, Merab'ın Umar'ın mağlubiyetini dikkatle takip ettiği ve bu sonuç karşısında şaşkına döndüğü şeklinde yorumluyor;

  • Eski hesaplar: Hatırlatmak gerekirse, Umar Nurmagomedov kariyerindeki ilk resmi mağlubiyetini, Merab Dvalishvili'ye karşı çıktığı şampiyonluk maçında hakemlerin tartışmalı kararıyla almıştı.

Divizyondaki durum ve olası karşılaşmalar

Dvalishvili'nin bu tepkisi, hafif sıklet şampiyonluk yarışını daha da kızıştırıyor:

  • Song Yadong'un iddiası: Nurmagomedov'u mağlup eden Çinli dövüşçü, maç sonrasında Merab Dvalishvili ile Petr Yan arasındaki üçleme maçının galibiyle karşılaşmak istediğini belirtti;

  • Kemer için sıra: Merab'ın divizyondaki mevcut konumu ve eski rakibinin düşüşüne verdiği tepki, sonraki adımlarına olan ilgiyi daha da artırdı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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