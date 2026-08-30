Barcelona altyapısından yetişen oyuncu Real Sociedad'a transfer oldu

·4·Spor
Barcelona altyapısından yetişen oyuncu Real Sociedad'a transfer oldu

İspanyol kulübü Barcelona, genç savunma oyuncusu Héctor Fort ile yollarını ayırarak onu Real Sociedad'a sattı. Bu transfer, Katalan kulübü için finansal dengeyi sağlama yolunda atılmış yeni bir adım oldu. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un paylaştığı bilgilere göre transfer bedeli yaklaşık 8 milyon Euro civarında. La Masia akademisi çıkışlı 20 yaşındaki futbolcu, Bask ekibiyle 2031 yılına kadar sürecek beş yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

Transfer detayları ve gelecekteki garantiler

Real Sociedad, transfer döneminin son günlerinde aktif bir rol oynayarak Borussia Dortmund'u geride bıraktı ve savunma oyuncusunu kadrosuna kattı. Héctor Fort, yeni takımının İspanya Ligi'nde Espanyol'a karşı kazandığı maçı tribünden takip etti.

Buna rağmen Barcelona yönetimi, gelecekteki çıkarlarını düşünerek anlaşmaya 20 milyon Euro'luk bir geri alma opsiyonu ekledi. Ayrıca Katalanlar, oyuncunun bir sonraki satışından pay alma hakkını da saklı tuttu. Fort, geçtiğimiz sezonu Elche formasıyla geçirmişti.

Lamine Yamal için manevi darbe

Bu transfer, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal için duygusal bir kayıp oldu. İspanyol gazeteci Jota Jordi'nin belirttiğine göre, Yamal ve Fort çok yakın arkadaşlar ve ilişkileri kardeşlik seviyesindeydi.

Kaynağa göre, Yamal'ın yakın arkadaşının takımdan ayrılması onun moralini etkiliyor. Daha önce futbolcunun Elche maçında oyundan alındıktan sonra gösterdiği hayal kırıklığı tartışmalara yol açmıştı.

Ancak teknik direktör Hansi Flick bu duruma açıklık getirerek, Yamal'ın memnuniyetsizliğinin takım içi sorunlarla değil, yaşadığı fiziksel rahatsızlık ve baş ağrısıyla ilgili olduğunu belirtti. Teknik adam, futbolcunun üç haftalık aradan sonra antrenmanlara yeni başladığını hatırlattı.

Katalan kulübünde finansal durumu iyileştirmek amacıyla kadro temizliği devam ediyor. Héctor Fort'un ayrılışı bir dönemi kapatırken, önümüzdeki günlerde diğer genç yeteneklerin de kulüpten ayrılması bekleniyor.

Kataloniya klubida moliyaviy ahvolni yaxshilash maqsadida tarkibni tozalash ishlari davom etmoqda. Ektor Fortning ketishi bir oʻn yillik davrga nuqta qoʻygan boʻlsa, yaqin kunlarda boshqa yosh iqtidorlar ham klubni tark etishi kutilmoqda.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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